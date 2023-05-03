



Пробки в Тель-Авиве из-за пожара на железной дороге

Из-за пожара, вспыхнувшего возле железной дороги, в Тель-Авиве образовались пробки.



Напомним, что из-за происшествия произошли задержки поездов.



Израильские железные дороги сообщили, что было повреждено оборудование в районе развязки Роках.



Возгорание удалось потушить. В настоящее время железнодорожники работают над ремонтом оборудования и восстановлением регулярного ж/д сообщения. Что стало причиной пожара, устанавливается.



В связи с инцидентом в Тель-Авиве зафиксированы пробки. Отдельный затор образовался в районе Ла-Гардия, где грузовик застрял в туннеле. Полиция призвала искать альтернативные пути.

