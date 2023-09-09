



Принца Гарри освистали на Играх непокоренных

Принц Гарри прибыл на Игры непокоренных в Германии, где его освистала небольшая группа антивоенных демонстрантов.



Об этом сообщает британский таблоид The Sun.



Толпа встретила герцога Сассекского, когда он пробирался в ратуше Дюссельдорфа на церемонию в сопровождении мэра города Стивена Келлера.



Встретить Гарри пришли около 500 человек. Большая часть из них выразила ему поддержку, в то время как часть демонстрантов выкрикивали антивоенные лозунги и неодобрительно свистели при его появлении. Акция протеста прошла на фоне заявлений критиков, которые утверждают, что Игры непокоренных используются военными для вербовки новых рекрутов.



Что примечательно, принц Гарри приехал на открытие без Меган Маркл. Его жена осталась присматривать за двумя детьми. Не исключено, что она присоединится к супругу позже.