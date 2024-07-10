



После скандалов и драки: Бритни Спирс порвала со своим бойфрендом

Поп-принцесса Бритни Спирс на фоне публичных скандалов и драки в отеле все же решила разойтись с бойфрендом Полом Солизом.



По данным таблоида Page Six, певица официально объявила, что теперь ее сердце никому не принадлежит.



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"Он звонит своей маме и говорит, что его преследуют. Почему он опустил окно, когда я плакала на сиденье", - пожаловалась Спирс на бывшего.



Также Бритни опубликовала на своей странице в Instagram загадочную цитату: "Ее отношение является диким, но ее сердце золотое".



Отношения Спирс с Солизом завязались в прошлом году, когда она объявила о разводе с Сэмом Асгари. После этого вокруг пары было несколько скандалов. Самый громкий из них - драка в отеле, где они отдыхали. По словам очевидцев, пьяная Бритни практически голая покинула заведение в окружении охраны и медиков.