



После скандала: соцсеть Маска разблокировала аккаунт Навальной

Буквально через час после разгоревшегося скандала, соцсеть Илона Маска Х (Twitter) разблокировала аккаунт Юлии Навальной.



Напомним, что вдова оппозиционера зарегистрировала его 19 февраля.



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Менее чем за сутки аккаунт был Юлии был заблокирован. Эта ситуация получила широкую огласку на весь мир.



В итоге, без пояснения причин, аккаунт Навальной внезапно вновь стал работать.