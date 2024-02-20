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После скандала: соцсеть Маска разблокировала аккаунт Навальной
20.02.2024 17:06 Алина Груднева

После скандала: соцсеть Маска разблокировала аккаунт Навальной

Буквально через час после разгоревшегося скандала, соцсеть Илона Маска Х (Twitter) разблокировала аккаунт Юлии Навальной.

Напомним, что вдова оппозиционера зарегистрировала его 19 февраля.

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Менее чем за сутки аккаунт  был Юлии был заблокирован. Эта ситуация получила широкую огласку на весь мир.

В итоге, без пояснения причин, аккаунт Навальной внезапно вновь стал работать.

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