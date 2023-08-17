



Поп-легенда нулевых изменилась до неузнаваемости

Американская поп-легенда нулевых Ванесса Карлтон изменилась до неузнаваемости спустя 21 год после выхода ее хита "A Thousand Miles".



По данным британской газеты The Sun, певица пережила несколько потрясений, которые изменили ее жизни.



В 2010 году знаменитость призналась, что является бисексуалкой. Три года спустя у певицы случилась внематочная беременность, когда она ждала первого ребенка от тогдашнего жениха Джона Макколи. Карлтон призналась, что для нее это было шоком.



Легенда поп-музыки получила известность, благодаря хиту "A Thousand Miles", который в 2002 году буквально ворвался в международные чарты, заняв в разных странах первые строчки.



Песня даже использовалась в одной из сцен комедийного фильма "Белые цыпочки". После выхода сингла Карлтон сделала успешную карьеру. Сейчас она продолжает заниматься любимым делом, выпуская новые альбомы.