



Полиция Уганды арестовала 11 женщин-депутатов во время акции протеста

В четверг полиция Уганды задержала 11 женщин-депутатов парламента, которых они обвинили в организации незаконной акции протеста, при этом некоторые депутаты получили травмы во время задержания, пишет Reuters.



Депутатов задержали прямо у здания парламента в столице Кампале, когда они готовились пройти маршем к Министерству внутренних дел, где намеревались передать министру ноту протеста.



Они протестовали против того, что, по их словам, было жестокостью полиции и применением чрезмерной силы для разгона различных мероприятий, организованных женщинами-законодателями в их местных избирательных округах в последние недели.



"Я решительно осуждаю то, как сегодня утром полиция арестовала 11 женщин-депутатов, которые были мирными и безоружными. Некоторые из них истекали кровью, а у некоторых была разорвана одежда. Как будто они арестовывали террористов. Их арест был беззастенчиво произведен у ворот парламента. Поэтому я не знаю, действительно ли мы в безопасности, если людей можно поставить у ворот парламента только для того, чтобы избивать безобидных граждан", — сообщил вице-спикер парламента Томас Тайебва в Twitter.

I strongly condemn the manner in which police this morning arrested the 11 Women Members of Parliament who were peaceful and unarmed. Some are bleeding and for some, the clothes were torn. It was as if they were arresting terrorists.



Their arrest was shamelessly done at the… pic.twitter.com/Ec3FZ3obuj — Thomas Tayebwa (@Thomas_Tayebwa) April 27, 2023

How about this stop telling one side of the story pic.twitter.com/fEMo4Dyh6E — Barigye John(AFRICANIST) (@barigye_john) April 28, 2023

This evening, I was constrained to continue chairing the House when the police is busy brutalising Members of Parliament and other Ugandans. Our colleagues have been unconditionally released, and I thank the Rt. Hon Speaker Anita Among for her timely intervention.



When you see… pic.twitter.com/ZohwQdjYzP — Thomas Tayebwa (@Thomas_Tayebwa) April 27, 2023

На видео потасовки, которые распространились в социальных сетях, видно, как полицейские изо всех сил пытаются затолкать депутатов, одетых в черную одежду, в фургон.Представитель полиции Люк Овойесигьер отрицал, что полицейские применяли чрезмерную силу. Он обвинил законодателей в сопротивлении аресту и ранении нескольких полицейских.Он сказал, что они были арестованы за участие в незаконной акции протеста, и добавил, что они были освобождены под залог.Позже Тайебва подтвердил информацию об освобождении протестующих, поблагодарив спикера Аниту Минг "за ее своевременное вмешательство"."В этом вопросе не должно быть приукрашивания, и эти люди не работают на правительство. Это люди, которые заставляют ненавидеть это правительство и нашу страну. Они диверсанты", - добавил вице-спикер.