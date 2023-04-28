Полиция Уганды арестовала 11 женщин-депутатов во время акции протеста
В четверг полиция Уганды задержала 11 женщин-депутатов парламента, которых они обвинили в организации незаконной акции протеста, при этом некоторые депутаты получили травмы во время задержания, пишет Reuters.
Депутатов задержали прямо у здания парламента в столице Кампале, когда они готовились пройти маршем к Министерству внутренних дел, где намеревались передать министру ноту протеста.
Они протестовали против того, что, по их словам, было жестокостью полиции и применением чрезмерной силы для разгона различных мероприятий, организованных женщинами-законодателями в их местных избирательных округах в последние недели.
"Я решительно осуждаю то, как сегодня утром полиция арестовала 11 женщин-депутатов, которые были мирными и безоружными. Некоторые из них истекали кровью, а у некоторых была разорвана одежда. Как будто они арестовывали террористов. Их арест был беззастенчиво произведен у ворот парламента. Поэтому я не знаю, действительно ли мы в безопасности, если людей можно поставить у ворот парламента только для того, чтобы избивать безобидных граждан", — сообщил вице-спикер парламента Томас Тайебва в Twitter.
На видео потасовки, которые распространились в социальных сетях, видно, как полицейские изо всех сил пытаются затолкать депутатов, одетых в черную одежду, в фургон.
Представитель полиции Люк Овойесигьер отрицал, что полицейские применяли чрезмерную силу. Он обвинил законодателей в сопротивлении аресту и ранении нескольких полицейских.
Он сказал, что они были арестованы за участие в незаконной акции протеста, и добавил, что они были освобождены под залог.
Позже Тайебва подтвердил информацию об освобождении протестующих, поблагодарив спикера Аниту Минг "за ее своевременное вмешательство".
"В этом вопросе не должно быть приукрашивания, и эти люди не работают на правительство. Это люди, которые заставляют ненавидеть это правительство и нашу страну. Они диверсанты", - добавил вице-спикер.