



Погода в Израиле: возможен сильный дождь

Днем температура немного повысится, но погода будет нестабильна.



Над побережьем Средиземного моря пасмурно, местами возможны сильные дожди и грозы. Во второй половине такая погода распространится и за пределы береговой линии.



Также существует небольшая вероятность внезапных паводков в южных ручьях.



Прогноз температур:

Иерусалим 18-26,

Тель-Авив 20-29,

Хайфа 20-25,

Цфат 18-24,

Кацрин 19-30,

Тверия 19-33,

Нацерет 18-29,

Афула 17-32,

Бейт-Шеан. 19-33,

Лод 19-30,

Ашдод 19-29,

Эйн-Геди 25-32,

Беэр-Шева 18-31,

Мицпе-Рамон 19-26,

Эйлат 24-33.