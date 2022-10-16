Погода в Израиле: возможен сильный дождь
Днем температура немного повысится, но погода будет нестабильна.
Над побережьем Средиземного моря пасмурно, местами возможны сильные дожди и грозы. Во второй половине такая погода распространится и за пределы береговой линии.
Также существует небольшая вероятность внезапных паводков в южных ручьях.
Прогноз температур:
Иерусалим 18-26,
Тель-Авив 20-29,
Хайфа 20-25,
Цфат 18-24,
Кацрин 19-30,
Тверия 19-33,
Нацерет 18-29,
Афула 17-32,
Бейт-Шеан. 19-33,
Лод 19-30,
Ашдод 19-29,
Эйн-Геди 25-32,
Беэр-Шева 18-31,
Мицпе-Рамон 19-26,
Эйлат 24-33.