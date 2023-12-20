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Охлобыстин попал под обстрел
20.12.2023 16:52 Алина Груднева

Охлобыстин попал под обстрел

Российский актер Иван Охлобыстин, ярый сторонник войны в Украине, угодил под обстрел на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщила его дочь в социальной сети Instagram.

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Уточняется, что актер выжил. Пуля попала ему в бронежилет. Как выяснилось, на Донбасс Охлобыстин отправился вместе с женой. Именно тогда он перед камерами "гордо" вручил гуманитарную помощь.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник", - сказала она.

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