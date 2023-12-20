



Охлобыстин попал под обстрел

Российский актер Иван Охлобыстин, ярый сторонник войны в Украине, угодил под обстрел на временно оккупированной территории Донецкой области.



Об этом сообщила его дочь в социальной сети Instagram.



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Уточняется, что актер выжил. Пуля попала ему в бронежилет. Как выяснилось, на Донбасс Охлобыстин отправился вместе с женой. Именно тогда он перед камерами "гордо" вручил гуманитарную помощь.



"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник", - сказала она.