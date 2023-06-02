Новости » Life Style
На Сахалине "бойкотировали" Земфиру, убрав мурал с ней
02.06.2023 17:31 Алина Груднева

На Сахалине "бойкотировали" Земфиру, убрав мурал с ней

В Южно-Сахалинске решили убрать мурал с выступающей против войны в Украине певицей Земфирой, объявив ей таким образом "бойкот".

По данным "Медуза", об этом сообщил депутат областной думы Александр Шарифулин.

Земфиру решили заменить "патриотичным" муралом с солдатом, который держит на руках ребенка.

"Хочу сказать, что получилось здорово и уместно. Художники раскрасили трансформаторную будку. А на одну из стен нанесли изображение маленького мальчика на руках у мужчины в форме. Боец стоит спиной и смотрит вдаль. Ребенок, наоборот, улыбается прохожим", — сказал Шарифулин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы