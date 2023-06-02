



На Сахалине "бойкотировали" Земфиру, убрав мурал с ней

В Южно-Сахалинске решили убрать мурал с выступающей против войны в Украине певицей Земфирой, объявив ей таким образом "бойкот".



По данным "Медуза", об этом сообщил депутат областной думы Александр Шарифулин.



Земфиру решили заменить "патриотичным" муралом с солдатом, который держит на руках ребенка.



"Хочу сказать, что получилось здорово и уместно. Художники раскрасили трансформаторную будку. А на одну из стен нанесли изображение маленького мальчика на руках у мужчины в форме. Боец стоит спиной и смотрит вдаль. Ребенок, наоборот, улыбается прохожим", — сказал Шарифулин.



