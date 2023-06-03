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Михалкова госпитализировали в больницу
03.06.2023 14:23 Ирина Демьянова

Михалкова госпитализировали в больницу

Известного в РФ кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали в пятницу, 2 июня. Он попал в одну из московских больниц.

Об этом пишут российские СМИ.

Согласно сообщениям, причиной госпитализации стали жалобы Михалкова на нарушение работы сердца и одышку.

Следует отметить, что у режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем. В начале 2023 года он был госпитализирован по подозрению на коронавирус.
 
Тогда к проблемам с легкими добавилось повышенное давление и боль в сердце. Состояние Михалкова оценили как критическое.
 

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