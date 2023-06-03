



Михалкова госпитализировали в больницу

Известного в РФ кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали в пятницу, 2 июня. Он попал в одну из московских больниц.



Об этом пишут российские СМИ.



Согласно сообщениям, причиной госпитализации стали жалобы Михалкова на нарушение работы сердца и одышку.



Следует отметить, что у режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем. В начале 2023 года он был госпитализирован по подозрению на коронавирус.



Тогда к проблемам с легкими добавилось повышенное давление и боль в сердце. Состояние Михалкова оценили как критическое.

