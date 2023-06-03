Михалкова госпитализировали в больницу
Известного в РФ кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали в пятницу, 2 июня. Он попал в одну из московских больниц.
Об этом пишут российские СМИ.
Согласно сообщениям, причиной госпитализации стали жалобы Михалкова на нарушение работы сердца и одышку.
Следует отметить, что у режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем. В начале 2023 года он был госпитализирован по подозрению на коронавирус.
Тогда к проблемам с легкими добавилось повышенное давление и боль в сердце. Состояние Михалкова оценили как критическое.