



Мэр Нью-Йорка и посол Израиля в ООН Эрдан зажгли самую высокую менору в мире

В воскресенье вечером, в первую ночь Хануки, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс зажег первую свечу на самой высокой в ​​мире меноре, вместе с послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом.



“История Хануки – это история победы света над тьмой”, – сказал Эрдан на мероприятии. ”Враги пытались стереть нашу еврейскую идентичность, но мы отказались сдаться и позволить им победить. С верой и решимостью немногие победили многих”.



“С тех пор каждый год мы зажигаем ханукальные свечи у наших окон и в общественных местах, чтобы показать миру, что мы гордимся тем, что мы евреи, и мы не боимся это показывать”, – добавил Эрдан.



“Я хочу поблагодарить вас от имени Государства Израиль и еврейского народа за то, что вы поддерживаете нас в качестве мэра города с самым большим количеством евреев в мире. В самые трудные времена наши общины поддерживали друг друга в перед лицом угнетения и расизма. Когда мы едины, зло не может победить. Немного света может рассеять большую тьму”, – обратился посол к мэру.



36-футовая менора, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире, установленная Хабадом, находится на площади Гранд Арми Плаза на пересечении Пятой авеню и 59-й улице рядом с Центральным парком. С момента ее создания ряд знаменитостей и высокопоставленных лиц имели честь зажечь свечи возвышающегося символа еврейского фестиваля огней, в том числе несколько мэров Нью-Йорка, губернаторов, сенаторов и других высокопоставленных лиц.



Ежегодная традиция Нью-Йорка является частью всемирной кампании Хануки, инициативы, начатой ​​в 1973 году Любавичевским Ребе – раввином Менахемом М. Шнеерсоном. Кампания направлена ​​на повышение осведомленности и поощрение соблюдения праздника. Зажигание меноры происходит на площади Гранд Арми Плаза с 1977 года.

