



Матери вручили медаль убитого на "СВО" сына, поздравили и попросили расписаться

В интернетеопубликовано видео, где военный вручает матери орден погибшего в зоне "СВО" сына. Действие разворачивается около дома женщины, рядом родные и близкие. Военный передает убитой горем матери синий пакет – внутри орден погибшего на "СВО".



– Поздравляю, – говорит военный и передает пакет одному из родственников.



Затем обращается к женщине: «Просьба поставить подпись, что вы получили орден. У меня ручка есть. И здесь извещение о смерти вашего сына».

Женщина не могла найти в себе моральные силы, чтобы поставить подпись.

