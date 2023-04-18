



Марш живых в Освенциме посетили 13 тысяч человек

Марш живых в Освенциме, который ежегодно проходит в честь Дня памяти жертв Холокоста, посетили более 13 тысяч человек из 25 стран мира.



На мероприятии присутствовали 40 переживших Холокост.



Марш был приурочен к 80-летию героического восстания в Варшавском гетто, которое длилось четыре недели и стало символом еврейского мужества и героизма.



На церемонии присутствовали президент Италии, а также министр просвещения Израиля Йоав Киш. Израильский политик рассказал, как сражался с нацистами его дедушка во время Второй мировой.



Киш пообещал, что Еврейское Государство продолжит бороться с антисемитизмом и будет дорожить памятью жертв Холокоста.



Также на церемонии присутствовали представители двухпартийной делегации США во главе с послом США в Израиле Томасом Найдсом и его предшественником Дэвидом Фридманом. Кроме того, марш посетил израильский предприниматель и филантроп Хаим Тайб, американский бизнесмен еврейского происхождения Роберт Крафт, филантроп Мириам Адельсон и другие.

