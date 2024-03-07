



Картина датской экс-королевы Маргрете превзошла ожидания на аукционе

Абстрактная картина королевы Дании Маргрете, которая удивила свою страну, отрекшись от престола в начале этого года, была продана на аукционе в Копенгагене за 160 000 крон ($23 300), превысив оценочную цену в 75 000-100 000 ($11 000-14 550).



Художественное творчество 83-летней королевы давно известно общественности, а несколько ее картин выставлялись в музеях Дании и за рубежом.



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Безымянная акриловая картина 1998 года, стартовая цена которой составляла 45 000 крон ($6 550), была продана на главном аукционном доме Дании неизвестному покупателю. Изначально картина была подарена бывшему помощнику, умершему в 1989 году, и находилась во владении семьи.



По словам Нильса Боэ-Хауггаарда из аукционного дома Bruun Rasmussen, работы Маргрете, которая также создавала балетные костюмы и декорации, церковные облачения и столовую посуду, а также делала книжные иллюстрации, редко выставляются на продажу.



"Недавнее отречение королевы от престола, возможно, придало картине дополнительный слой истории", - добавил он в своем заявлении.

