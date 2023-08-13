



Как увеличить запас хода электромобиля в жару - советы экспертов

Самым большим недостатком владения электромобилем является необходимость частой зарядки. Электромобиль, скорее всего, проедет меньшее расстояние на полном заряде, чем средний автомобиль с бензиновым двигателем на полном баке. А учитывая, как медленно заряжаются некоторые электромобили, это означает, что вам приходится все время думать о запасе хода.



Есть несколько вещей, которые могут еще больше снизить диапазон. Одна из таких вещей — сильный мороз. Но оказывается, что жара точно так же снижает запас хода. А с учетом экстремально высоких температур, охвативших мир в 2023 году, эта проблема затрагивает все больше и больше водителей электромобилей.



Аккумулятор электромобиля в жаркую погоду может потребовать более частых остановок для зарядки, что еще больше уменьшит запас хода автомобиля, не говоря уже о том, что вы, вероятно, будете включать кондиционер, чтобы чувствовать себя комфортно.



К сожалению, увеличить запас хода электромобиля в жаркую погоду не так просто. Чтобы получить максимально возможный запас хода, вам нужно будет активно принимать решения. И эти решения начинаются еще до того, как вы сядете в машину.



Чтобы получить максимальную дальность пробега от вашего электромобиля, нужно вообще не использовать климат-контроль. Но если температура за бортом делает такую экономию нереальной, включите охлаждение салона еще во время зарядки.



Избегайте жары в течение всего дня. Паркуясь, выбирайте место в тени, чтобы уменьшить накопление тепла внутри вашего автомобиля. Если вы не можете найти тень, используйте светоотражающие оконные покрытия или солнцезащитные вставки, чтобы не допустить попадания прямых солнечных лучей в ваш автомобиль.



Есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы максимизировать диапазон EV, которые на самом деле не имеют ничего общего с теплом, но все же являются хорошими правилами EV, по которым нужно жить. Для начала вы можете использовать "эко-режим" вашего электромобиля, если он у него есть, и включить рекуперативное торможение, если вы его еще не используете.



Кроме того, убедитесь, что вы используете правильные шины на своем электромобиле. Правильные шины могут увеличить запас хода вашего автомобиля, а также убедитест, что эти шины достаточно накачаны. Проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, чтобы удостовериться, что вы используете правильные шины.



И, если ничего не помогает, подумайте о том, чтобы меньше ездить, или ездить только в утренние и вечерние часы, когда температура ниже.



Чтобы избежать преждевременной разрядки аккумулятора в палящий жаркий день, внимательно планируйте свой маршрут и по возможности комбинируйте задачи. Если вы едете на работу, выделите в своем расписании время для других остановок по пути, чтобы не совершать дополнительных поездок по томцу же маршруту.

