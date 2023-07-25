



Как управлять рисками в трейдинге?

Торговля на бирже — дело рискованное. Поэтому грамотное управление рисками позволяет трейдеру не слить депозит и заключать прибыльные сделки.



Усовершенствовать эту опцию вам помогут статьи о трейдинге с разбором различных ситуаций на рынке. Ведь нужно время, чтобы под них адаптироваться и знания для удержания контроля. Важно еще торговать спокойно, без психологических срывов и давления, уметь рисковать правильно.



Узнайте, что такое риск-менеджмент и какие стратегии использовать для управления рисками при торговле на бирже.



Что такое риск-менеджмент?



Риск-менеджмент в трейдинге представляет собой набор правил, необходимых для управления своей деятельностью на рынке, грамотного использования капитала с целью сохранения депозита и контроля допустимого соотношения прибыли и убытков.



Risk management — процесс принятия и осуществления взвешенных решений для снижения возможных потерь. Его применение увеличивает эффективность торговли и обеспечивает стабильность в работе.



Цель системного риск-менеджмента — обеспечение надежности проведения операций, определения оптимального объема вхождения в рынок и ограничение процента потери депозита.



Трейдер самостоятельно устанавливает, какой процент от средств можно вкладывать, чтобы не потерять, а приумножить капитал. Для новичка оптимально для одной сделки тратить 1% депозита.



В любом случае размер ожидаемой прибыли должен превышать величину возможных убытков при срабатывании установленного «стопа» с учетом соотношения риска к прибыли 1:2.



Управление потенциальными угрозами должно иметь долгосрочную перспективу в деятельности трейдера. Только так можно гарантировать прибыльность.



Почему управление рисками является важным?



Управление рисками в трейдинге обеспечивает торговцам самое главное — зарабатывание денег, основу успеха.



Возможность регулирование потенциальных угроз дает преимущества:

- вселяет уверенность,

- снимает психологическое и физическое напряжение,

- снижает эмоциональный фон человека,

- исключает срывы.



Важно, что такой менеджмент позволяет принять правильное решение, снижая вероятность неблагоприятного результата, который связан с возможностью существенных потерь.



Для правильного обеспечения безопасности во время торгов, рекомендуется применять систему из 4-х этапов:

- выявление угроз,

- аналитика,

- планирование своих действий,

- мониторинг и контроль.



Рассчет управления рисками при торговле на бирже



Такой расчет позволяет держать под контролем свои потери и прибыль. Упрощенно, ваш процент риска — это ожидаемые потери при сделке, деленные на капитал и умноженные на 100.



Существует более объемная формула для этого.



Но сперва определим основные понятия.



Рисковый капитал — финансы, в максимальном размере 3-5%, которые трейдер может использовать от средств на счете для заключения сделки.



Движение стоимости в пунктах — предполагаемо определяется с помощью теханализа и сигналов.



Цена пункта для одного лота — можно вычислить на калькуляторе.



Сама формула выглядит так:



Размер позиции = Рисковый капитал : Движение стоимости в пунктах : Цена пункта для 1 лота



Следует еще учитывать и показатель важности рисков. Для этого соотнесите их вероятность с влиянием, которое они окажут на ваш результат.



Стратегии для риск-менеджмента



Управление рисками на Форекс и любом другом рынке – задача не простая. Для этого используют разные стратегии. Цель каждой из них – ограничить потери.



1.Установка стоп-лимитов для выхода из сделки по достижению предельной цены. В этом ордере указываются две стоимости – сначала стоп-цена переводит его в ордер на продажу. А предельная цена определяет стоимостной лимит, нужный для исполнения ордера.



2.Пользование демо-счетом. Учебный аккаунт помогает новичкам получать базовый опыт без слива депозита, а профессионалам дает возможность апробировать новые идеи. Здесь используются виртуальные деньги, так что — все безопасно.



3.Применение тейк-профита для фиксации прибыли. Это — рассчитанный заранее ценовой уровень, позволяющий трейдеру продать актив и получить прибыль при достижении определенных параметров операции.



4.Правило 1% и калибровки. В одну сделку не вкладывайте больше 1% депозита. Лучше откройте пять сделок по одному проценту, чем одну – размером в 5%. Калибруйте — никогда не ставьте много средств на одну позицию.



5. Ограничение кредитного плеча, чтобы в случае убытков потерянная сумма не превысила сам депозит. Разумно используйте заемные деньги, особенно в начале пути.



6.Постановка реалистичных целей и рационального подхода к торгам. Составляйте план действий и стратегию, вырабатывайте дисциплину, совершенствуйте контроль за эмоциями.



7.Диверсификация инвестпортфеля — лучшая стратегия в защите от падений на одном рынке и покрытия убытков за счет других площадок.



8. Торговля высоколиквидными активами и на сильных точках разворота, когда возникает новый бычий рынок. Для этого надо обладать глубокими знаниями, постоянно обогащая практику.



Вы можете использовать одну их этих стратегий или разработать собственную с учетом ваших целей и личностных качеств.



Заключение



Риск-менеджмент — это один из основных навыков торговли. Трейдер должен овладеть им и постоянно использовать. Ведь это поможет сохранить средства и обеспечит становление, как профессионала. Важно быть последовательным в принятии решений.



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