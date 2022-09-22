



Израильская экспозиция о насилии над женщинами открылась в Женеве

Экспозиция израильской художницы Керен Гольдштейн Йехезкали, на которой представлена одежда женщин, убитых своими мужьями, открылась во вторник в европейской штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария.



По словам организаторов, инсталляция под названием "Больше нет" призвана повысить осведомленность о феномене насилия в отношении женщин, чтобы активизировать глобальные усилия по борьбе с ним.



"Важные дискуссии в ООН проходят в "лабораторных условиях" и часто оторваны от реальности, а леденящая душу инсталляция "Никогда больше" в ООН - это болезненное свидетельство всего того, что нужно и можно сделать для предотвращения насилия в отношении женщин в любой культуре и в любой точке мира", - говорится в пресс-релизе проекта.



Экспозиция была организована израильской делегацией в ООН в сотрудничестве с делегациями Греции и Кипра. На ней представлена одежда жертв насилия из этих трех стран, а также одежда жертв из Тринидада и Тобаго и США.



Открытие выставки было приурочено к международному дню борьбы с насилия в отношении женщин.



Одежда женщин сопровождается историей их жизни и смерти. На выставке также представлена одежда израильского социального работника Михаль Села, которая была зарезана своим мужем в октябре 2019 года, а также подробности о Форуме Михаль Села, который был создан после ее убийства для предотвращения домашнего насилия в отношении женщин.

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"В этом году в Израиле 15 женщин были убиты членами своих семей, и мы будем продолжать бороться до полного искоренения насилия в отношении женщин". Израиль пропагандирует борьбу против насилия в отношении женщин как внутри страны так и в международных организациях. Необходимы международные общественные усилия по воспитанию против насилия и за гендерное равенство", - добавил посол Израиля в ООН в Женеве.

