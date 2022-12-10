



Индия: Сестры-близнецы из Мумбаи вышли замуж за одного мужчину

36-летние сестры-близнецы из Мумбаи вышли замуж за одного и того же мужчину на церемонии, состоявшейся в районе Солапур штата Махараштра, сообщила полиция в воскресенье. Семьи невесты и жениха согласились на странный брак. Видео свадьбы, состоявшейся в пятницу в Мальширас техсил, стало вирусным в социальных сетях.



По словам чиновника, на основании жалобы в отношении жениха в полицейском участке Аклюя было зарегистрировано преступление, не поддающееся раскрытию (NC) в соответствии со статьей 494 (повторный брак при жизни мужа или жены) Уголовного кодекса Индии.





