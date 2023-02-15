



Израильская компания представит в ОАЭ свой первый водородный беспилотник

Высокотехнологичная израильская компания HevenDrones представит свою первую модель, работающую на водороде, на Международной оборонной выставке Idex, которая пройдет в Национальном выставочном центре Абу-Даби с 20 по 24 февраля.



Компания надеется, что ОАЭ могут стать главным рынком для ее новой линейки водородных беспилотников, которые могут найти применение в строительстве и нефтегазовом секторе.



Беспилотники, работающие на водороде, считаются более экологичны и могут дольше находиться в воздухе.



Первые беспилотники HevenDrones могли нести полезную нагрузку от 20 до 70 фунтов и летать не более получаса. Модель H2D55, что впервые представляется на выставке IDEX, имеет полезную нагрузку 7 кг и может находиться в воздухе в течение 100 минут.



Позже в этом году компания планирует представить еще две модели беспилотников на водородном топливе с большей грузоподъемностью, но при этом способных летать в течение длительного времени.



В конечном итоге будут выпущены беспилотники, способные нести большую полезную нагрузку в течение нескольких часов, и компания ожидает, что в долгосрочной перспективе на водородные аппараты будет приходиться до 95 процентов продаж.



Бенцион Левинсон, основатель и исполнительный директор компании HevenDrones, сказал в интервью The National, что беспилотники часто ограничиваются летающими камерами или датчиками, но их использование для доставки посылок, продуктов питания и медицинских препаратов будет становиться все более распространенным.



По его словам, компания HevenDrones ведет переговоры с различными потенциальными партнерами в Эмиратах и даже изучает возможность сборки дронов в этой стране.



