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Гороскоп на 3 июня: День конфликтный – не поддавайтесь на провокации
03.06.2023 10:09 Mignews

Гороскоп на 3 июня: День конфликтный – не поддавайтесь на провокации

Суббота, 3 июня, новые сутки растущей Луны. Это не самый активный день для большинства представителей зодиакального круга. Могут возникнуть и конфликтные ситуации. Не действуйте импульсивно, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.

Кроме того, на субботу не стоит планировать какие-либо новые дела – отложите их на грядущую неделю. А пока растянитесь на кровати, приготовьте свой любимый напиток и послушайте расслабляющую музыку. Накопите энергию для новых свершений!

  ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

  Отстаивайте свою точку зрения в какой-либо ситуации, Овны. Но не сбрасывайте со счетов и другую сторону истории. То, что сказано в шутку, иногда может показаться ехидным замечанием, но не позволяйте этому расстраивать вас. Попрактикуйтесь в глубоком дыхании, отойдите от своих чувств. Делайте все, что потребуется, не принимая ничего близко к сердцу. Позвольте своему разуму помочь вам рационализировать вещи.

Космический совет: не стоит принимать все близко к сердцу.

  ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

  Вам может показаться, что вы идете по нынешнему пути в одиночестве, находитесь в незнакомом месте, окруженном странными вещами. Возможно, что вы просто устали, Тельцы. Замедление – это сознательный выбор, а также сострадание и мягкость. Изучите различные варианты, накопите силы и уже после этого продолжайте двигаться к цели.

Космический совет: исследуйте различные способы достижения цели.

  БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

  Вы не одиноки, Близнецы, а просто истощены и отчаянно нуждаетесь в отдыхе. Люди уважают вас за вашу выдержку и решимость, так что наберитесь смелости – говорите сегодня прямо. Будьте примером для других. Также позаботьтесь о своем психическом здоровье сегодня, подчиняясь времени, а не плывя сквозь него.

Космический совет: даже смелым нужно время, чтобы исцелиться.

  РАК (22 июня – 22 июля)

  Разорвите цепь событий, которые происходят в вашей жизни по кругу, Раки. Где нужно поставить точку? Откуда нужно уйти? Вы знаете ответы на эти вопросы, пора переходить от мыслей к действиям. Не для кого-то другого, а для своего душевного спокойствия.

Космический совет: вырваться из оков прошлого – это самый большой шаг любви к себе, который вы можете сделать.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

  Спросите себя сегодня, куда может привести эта конкретная ситуация? Если вам трудно получить ответы, немного расслабьтесь, отвлекитесь, а затем позвольте ответам ворваться в вашу жизнь. Ложь самому себе только заставит вас чувствовать себя в ловушке.

Космический совет: пора снять розовые очки и взглянуть на ситуацию трезво.

  ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

  Не нужно пытаться карабкаться к мечте изо всех сил, Девы. Когда уже совсем невмоготу – сделайте перерыв. Вы можете оставаться там, где находитесь, наслаждаться потоком жизни, протекающим рядом с вами. Продолжайте путь, когда почувствуете, что снова готовы. Не пренебрегайте своим здоровьем – как физическим, там и ментальным.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи близких – она вам пригодится.

  ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

  Вы уже ходили по этому пути раньше, Весы. Просто обратите внимание на красные флажки, что вам встречаются сколько, но и про зеленые не забывайте. Защита вашей энергии – это то, что вас просит сделать Вселенная сегодня приоритетом. Если это означает сказать "нет" чему-то, что не находит отклика, пусть будет так.

Космический совет: не сопротивляйтесь течению жизни.

  СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

  Взгляните на некоторые вещи иначе, Скорпионы. Не так, как вы привыкли. Сейчас вы находитесь в моменте, когда ваша мудрость просит, чтобы ее использовали в полной мере. Вы находитесь в точке, где вы начинаете заново во многих сферах жизни. Поэтому не бойтесь идти на риски в некоторых вопросах – начинается новая глава в вашей жизни.

Космический совет: приготовьтесь к неожиданным поворотам в жизни.

  СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

  Вы буквально тонете в океане своих эмоций, Стрельцы. Пропускаете через себя все, что только можно. Помните, жизнь не приходит с гарантийным талоном. Но возникающие преграды не должны загонять вас в угол. Вы можете безопасно выражать как свои фантазии, так и свои желания. Оставайтесь в энергии открытости, а остальное отдайте Вселенной!

Космический совет: живите настоящим и тем, что есть сегодня.

  КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

  Если что-то кажется вам неправильным, это просто не так, Козероги. Не нужно колебаться в своем решении. Подтверждение границ там, где это необходимо, поможет вам стать теми, кем вы всегда должны были быть. А что касается сердечных дел, то будьте честными. Другими словами, вам не нужно встречаться с ними под предлогом "выполнения работы".

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

  ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

  Будьте сегодня благодарными за все, что не получилось. Например, к людям, которые использовали вас, а вы, в свою очередь, сделали их приоритетом в своей жизни. Будьте благодарны и за душевные раны, в том числе и за те, от которых вы никогда не думали, что оправитесь. Все это в конечном итоге привело вас к этому моменту, новой версии себя. Вы стали мудрее, а значит больше не повторите таких ошибок. Позвольте себе сегодня как следует отдохнуть.

Космический совет: отдохните от рутинных дел, попробуйте что-нибудь новое.

  РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

  Кто сказал, что нужно быть идеальными, Рыбы? Взлеты и падения – всего лишь часть процесса. Это моменты, которые помогут вам улучшить свои навыки и стать самой пуленепробиваемой версией себя. Итак, примите текущую череду неудач на своем пути и задайте себе вопрос: "Лучше ли я сегодня, чем, когда я только начинал это путешествие?"

Космический совет: не действуйте сегодня импульсивно, анализируйте каждое решение.

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