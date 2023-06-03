



Гороскоп на 3 июня: День конфликтный – не поддавайтесь на провокации

Суббота, 3 июня, новые сутки растущей Луны. Это не самый активный день для большинства представителей зодиакального круга. Могут возникнуть и конфликтные ситуации. Не действуйте импульсивно, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.



Кроме того, на субботу не стоит планировать какие-либо новые дела – отложите их на грядущую неделю. А пока растянитесь на кровати, приготовьте свой любимый напиток и послушайте расслабляющую музыку. Накопите энергию для новых свершений!



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Отстаивайте свою точку зрения в какой-либо ситуации, Овны. Но не сбрасывайте со счетов и другую сторону истории. То, что сказано в шутку, иногда может показаться ехидным замечанием, но не позволяйте этому расстраивать вас. Попрактикуйтесь в глубоком дыхании, отойдите от своих чувств. Делайте все, что потребуется, не принимая ничего близко к сердцу. Позвольте своему разуму помочь вам рационализировать вещи.



Космический совет: не стоит принимать все близко к сердцу.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вам может показаться, что вы идете по нынешнему пути в одиночестве, находитесь в незнакомом месте, окруженном странными вещами. Возможно, что вы просто устали, Тельцы. Замедление – это сознательный выбор, а также сострадание и мягкость. Изучите различные варианты, накопите силы и уже после этого продолжайте двигаться к цели.



Космический совет: исследуйте различные способы достижения цели.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вы не одиноки, Близнецы, а просто истощены и отчаянно нуждаетесь в отдыхе. Люди уважают вас за вашу выдержку и решимость, так что наберитесь смелости – говорите сегодня прямо. Будьте примером для других. Также позаботьтесь о своем психическом здоровье сегодня, подчиняясь времени, а не плывя сквозь него.



Космический совет: даже смелым нужно время, чтобы исцелиться.



РАК (22 июня – 22 июля)



Разорвите цепь событий, которые происходят в вашей жизни по кругу, Раки. Где нужно поставить точку? Откуда нужно уйти? Вы знаете ответы на эти вопросы, пора переходить от мыслей к действиям. Не для кого-то другого, а для своего душевного спокойствия.



Космический совет: вырваться из оков прошлого – это самый большой шаг любви к себе, который вы можете сделать.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Спросите себя сегодня, куда может привести эта конкретная ситуация? Если вам трудно получить ответы, немного расслабьтесь, отвлекитесь, а затем позвольте ответам ворваться в вашу жизнь. Ложь самому себе только заставит вас чувствовать себя в ловушке.



Космический совет: пора снять розовые очки и взглянуть на ситуацию трезво.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Не нужно пытаться карабкаться к мечте изо всех сил, Девы. Когда уже совсем невмоготу – сделайте перерыв. Вы можете оставаться там, где находитесь, наслаждаться потоком жизни, протекающим рядом с вами. Продолжайте путь, когда почувствуете, что снова готовы. Не пренебрегайте своим здоровьем – как физическим, там и ментальным.



Космический совет: не отказывайтесь от помощи близких – она вам пригодится.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы уже ходили по этому пути раньше, Весы. Просто обратите внимание на красные флажки, что вам встречаются сколько, но и про зеленые не забывайте. Защита вашей энергии – это то, что вас просит сделать Вселенная сегодня приоритетом. Если это означает сказать "нет" чему-то, что не находит отклика, пусть будет так.



Космический совет: не сопротивляйтесь течению жизни.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Взгляните на некоторые вещи иначе, Скорпионы. Не так, как вы привыкли. Сейчас вы находитесь в моменте, когда ваша мудрость просит, чтобы ее использовали в полной мере. Вы находитесь в точке, где вы начинаете заново во многих сферах жизни. Поэтому не бойтесь идти на риски в некоторых вопросах – начинается новая глава в вашей жизни.



Космический совет: приготовьтесь к неожиданным поворотам в жизни.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вы буквально тонете в океане своих эмоций, Стрельцы. Пропускаете через себя все, что только можно. Помните, жизнь не приходит с гарантийным талоном. Но возникающие преграды не должны загонять вас в угол. Вы можете безопасно выражать как свои фантазии, так и свои желания. Оставайтесь в энергии открытости, а остальное отдайте Вселенной!



Космический совет: живите настоящим и тем, что есть сегодня.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Если что-то кажется вам неправильным, это просто не так, Козероги. Не нужно колебаться в своем решении. Подтверждение границ там, где это необходимо, поможет вам стать теми, кем вы всегда должны были быть. А что касается сердечных дел, то будьте честными. Другими словами, вам не нужно встречаться с ними под предлогом "выполнения работы".



Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Будьте сегодня благодарными за все, что не получилось. Например, к людям, которые использовали вас, а вы, в свою очередь, сделали их приоритетом в своей жизни. Будьте благодарны и за душевные раны, в том числе и за те, от которых вы никогда не думали, что оправитесь. Все это в конечном итоге привело вас к этому моменту, новой версии себя. Вы стали мудрее, а значит больше не повторите таких ошибок. Позвольте себе сегодня как следует отдохнуть.



Космический совет: отдохните от рутинных дел, попробуйте что-нибудь новое.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Кто сказал, что нужно быть идеальными, Рыбы? Взлеты и падения – всего лишь часть процесса. Это моменты, которые помогут вам улучшить свои навыки и стать самой пуленепробиваемой версией себя. Итак, примите текущую череду неудач на своем пути и задайте себе вопрос: "Лучше ли я сегодня, чем, когда я только начинал это путешествие?"



Космический совет: не действуйте сегодня импульсивно, анализируйте каждое решение.