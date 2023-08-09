



Фанаты Тейлор Свифт нашли способ, как попасть на концерт кумира за копейки

Настойчивые фанаты, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт, подкупают ее охрану.



Об этом сообщает TMZ.



Билеты на шоу знаменитости в Лос-Анджелесе разлетаются, как горячие пирожки. При чем, некоторые сайты, такие как StubHub, берут не менее 700 долларов без учета сборов за самые дешевые места.



Находчивые фанаты нашли способ дешевле, чтобы увидеть выступление своего кумира. Источники утверждают, что на ее концерт попадают, подкупая охранников.



Как минимум два ярых поклонника певицы умудрились таким образом попасть на концерт всего за 60 долларов. Еще один фанат подкупил охрану 100 долларами.



Речь идет о шоу в Лос-Анджелесе, которое недавно вызвало землетрясение. По словам экспертов, источником сейсмической активности стали либо звуковая аппаратура, либо огромное количество скачущих под музыку знаменитости фанатов.