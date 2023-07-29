



Тейлор Свифт вызвала землетрясение: сейсмологи говорят, что это не шутка

Два заключительных концерта Тейлор Свифт на стадионе Lumen Field в Сиэтле, которые состоялись 22 и 23 июля, вызвали землетрясение магнитудой 2,3.



По данным CNN, информацию об этом подтвердила профессор геологии Университета Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах.



Эксперт считает, что источником сейсмической активности стали либо звуковая аппаратура, либо фанаты, скачущие под музыку любимой певицы. В общей сложности, оба концерта посетило порядка 144 поклонников Свифт.



"Я взяла данные за обе ночи, когда проводились концерты, и заметила, что показатели почти идентичны", - пояснила профессор, отметив, что основное отличие заключалось в продолжительности толчков.



Уточняется, что во время массовых мероприятий сейсмическая активность зафиксирована уже далеко не в первый раз. Похожая ситуация была в 2011 году, когда проходил матч между "Сиэтл Сихокс" и "Нью-Орлеан Сэйнтс".

