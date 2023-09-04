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Есть ли у нее билет: Белка остановила теннисный матч – забавное видео
04.09.2023 10:36 Евгения Маркова

Есть ли у нее билет: Белка остановила теннисный матч – забавное видео

Забавный эпизод произошел во время матча парного разряда US Open-2023. На теннисный корт пожаловала белка.

Пушистый зверек пришел на парный матч, в котором Грет Миннен и Янина Викмайер играли против Лауры Зигемунд и Веры Звонаревой. 

Незваный гость выбежал на корт в четвертом гейме второй партии. Белочка не стала мешать спортсменкам проводить поединок. Однако рефери на вышке остановил матч, чтобы мяч не попал в животное.

Появление белки на корте изрядно развеселило публику, а комментатор своим метким словом только добавил веселья. Он риторически спросил, приобрела ли белка билет на эту игру.

 

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