



Эль-Ниньо вернется: мир готовится к рекордным температурам в 2023 году

Мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения погодного явления Эль-Ниньо, говорят климатологи.



Климатические модели предполагают, что после трех лет погодного режима Ла-Нинья в Тихом океане, который обычно немного снижает глобальные температуры, в конце этого года мир вернется к Эль-Ниньо, более теплому аналогу.



Во время Эль-Ниньо ветры, дующие на запад вдоль экватора, замедляются, а теплая вода выталкивается на восток, повышая температуру поверхности океана.



"Эль-Ниньо обычно ассоциируется с рекордными температурами на глобальном уровне. Произойдет ли это в 2023 или 2024 году, пока неизвестно, но я думаю, что это более вероятно, чем нет", — сказал Карло Буонтемпо, директор Copernicus Climate ЕС.



По словам Буонтемпо, климатические модели предполагают возвращение к условиям Эль-Ниньо в конце лета в северном полушарии и возможность развития сильного Эль-Ниньо к концу года.



До сих пор самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений был 2016 год, совпавший с сильным явлением Эль-Ниньо, хотя изменение климата привело к экстремальным температурам даже в те годы, когда этого явления не было.



Последние восемь лет были восемью самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений, что отражает долгосрочную тенденцию к потеплению, вызванную выбросами парниковых газов.



Фридерике Отто, старший преподаватель Института Грэнтэма Имперского колледжа Лондона, сказала, что температуры, вызванные Эль-Ниньо, могут усугубить последствия изменения климата, которые страны уже испытывают, включая сильную жару, засуху и лесные пожары.



"Если Эль-Ниньо действительно разовьется, есть большая вероятность, что 2023 год будет еще жарче, чем 2016 год, учитывая, что мир продолжает нагреваться, поскольку люди продолжают сжигать ископаемое топливо", — сказала Отто.



Ученые ЕС Copernicus опубликовали в четверг отчет, в котором оцениваются экстремальные климатические явления, которые мир пережил в прошлом году, который стал пятым самым теплым годом за всю историю наблюдений .



В 2022 году в Европе было самое жаркое лето за всю историю наблюдений, в то время как экстремальные дожди, вызванные изменением климата, вызвали катастрофические наводнения в Пакистане, а в феврале уровень антарктического морского льда достиг рекордно низкого уровня.



Средняя глобальная температура в мире сейчас на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальные времена .