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Джей Ло поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала новые фото церемонии
21.08.2023 17:59 Евгения Маркова

Джей Ло поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала новые фото церемонии

Американская актриса Дженнифер Лопес и ее четвертый муж, актер и продюсер Бен Аффлек отметили первую годовщину свадьбы. Год назад звездные супруги поженились и отпраздновали это событие со своими самыми близкими в доме Аффлека в Райзборо.

По этому поводу Дженнифер решила поделиться в Instagram двумя ранее не опубликованными фотографиями со свадьбы. На первом фото Бен держит на руках жену, а на втором – Джей Ло в свадебном платье целует мужа во время запуска праздничного фейерверка.

“Сегодня ровно год… Дорогой Бен, сижу здесь одна, смотрю на мое кольцо и чувства переполняют меня. Это заставляет меня петь. Как мы оказались здесь без перемотки. О мой милый, ты – моя жизнь… Дженнифер”, – написала Лопес.

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