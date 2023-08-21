



Джей Ло поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала новые фото церемонии

Американская актриса Дженнифер Лопес и ее четвертый муж, актер и продюсер Бен Аффлек отметили первую годовщину свадьбы. Год назад звездные супруги поженились и отпраздновали это событие со своими самыми близкими в доме Аффлека в Райзборо.



По этому поводу Дженнифер решила поделиться в Instagram двумя ранее не опубликованными фотографиями со свадьбы. На первом фото Бен держит на руках жену, а на втором – Джей Ло в свадебном платье целует мужа во время запуска праздничного фейерверка.



“Сегодня ровно год… Дорогой Бен, сижу здесь одна, смотрю на мое кольцо и чувства переполняют меня. Это заставляет меня петь. Как мы оказались здесь без перемотки. О мой милый, ты – моя жизнь… Дженнифер”, – написала Лопес.