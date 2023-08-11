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Двое французских туристов взобрались на шпиль Миланского собора
11.08.2023 20:21 Ирина Демьянова

Двое французских туристов взобрались на шпиль Миланского собора

Двое молодых французов были ненадолго арестованы в пятницу утром после того, как взобрались на шпиль Миланского собора. Об этом сообщает Le Figaro.

"Сегодня утром местные полицейские в Милане увидели двух молодых людей, которые поднимались на шпиль собора Дуомо", – сообщил сотрудник службы безопасности муниципалитета Милана Марко Гранелли.

"Как только они спустились, их арестовали и установили, что они французы", – добавил он.

По данным итальянских СМИ, это двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет из региона Лион. Они являются участниками группы, которая сдирается на памятники по всей Европе.

Отметим, что высота Миланского собора 108,5 метров.

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