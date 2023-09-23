



Арт-коллекция стоимостью миллиард долларов контролируется трастом Абрамовича

Основатели московского Музея современного искусства “Гараж” Роман Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова владеют 369 предметов искусства общей стоимостью 962 млн долларов. Изучая утечку файлов кипрского бизнес-регистратора MeritServus, “Важные истории” совместно с The Guardian обнаружили опись коллекции и структуру владения.



В перечне – десятки шедевров Фрэнсиса Бэкона, Пабло Пикассо, Люсьена Фрейда, Альберто Джакометти, Клода Моне, Рене Магритт и других. Про некоторые из этих произведений было известно, что они куплены Абрамовичем. Приобретение им в 2008 году “Триптиха” Фрэнсиса Бэкона – самого дорогого объекта коллекции за 86,3 млн долларов, – писали в прессе. Однако судьба многих полотен из этого собрания долгие годы оставалась загадкой.



Так, про картину Казимира Малевича “Супрематическая композиция” (1919–1920) было известно лишь, что в 2000 году наследники художника выставили ее на аукцион, где она была продана за 17 млн долларов. Имя покупателя не разглашалось. Из файлов MeritServus следует, что уже в 2013 году картина принадлежала Абрамовичу.



“Владение картинами у Абрамовича в последние годы было устроено так. Коллекция записана на учрежденную на Британских Виргинских островах, а затем переехавшую на остров Джерси компанию Seline-Invest. Эта компания, в свою очередь, контролируется кипрским трастом Ermis Trust Settlement, который был учрежден еще в 2010 году – тогда его единственным бенефициаром был сам Абрамович”, – говорится в расследовании.



По данным журналистов, в начале 2021 года, уже после развода Абрамовича и Жуковой, бенефициарные доли в трасте были поделены между бывшими супругами пополам. Однако 4 февраля 2022 года, за три недели до российского вторжения в Украину, назначенные Абрамовичем управляющие траста приняли решение, которое, по мнению экспертов, было призвано защитить коллекцию от возможных санкций. Абрамович уступил Жуковой 1%, и соотношение долей стало 51% на 49%. В ряде стран такой расклад позволяет существенно уменьшить риски того, что актив будет арестован, попади бенефициар 49% под санкции.



Спустя месяц после внесения этих изменений Абрамович действительно оказался под санкциями ЕС и Великобритании. Его активы, в том числе футбольный клуб “Челси”, были заморожены. Арт-коллекции эти меры пока не коснулись. Тем не менее угроза не миновала. В настоящее время украинские власти составляют список произведений искусства, принадлежащих олигархам из окружения Путина.



“Наша цель – изъять эти произведения искусства, ответственно их продать, а вырученные средства использовать на восстановление Украины”, – говорит Александр Новиков, глава Национального агентства по предотвращению коррупции.



Где находится коллекция, на данный момент неизвестно.



“Это поразительное собрание, из него одного можно было бы создать целый музей”, – считает Эндрю Рентон, профессор Голдсмитс-колледжа Лондонского университета. “Трагично, что, если не будет найдено какое-то решение, эта коллекция останется невидимой на протяжении очень долгого времени”.

Абрамович не ответил на вопросы журналистов, Жукова отказалась от комментариев.