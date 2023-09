56-летняя Toyota ушла с молотка за миллион долларов: Что в ней уникального

В Великобритании на аукционе Bonhams продана редкая модель Toyota. За 56-летний автомобиль выложили миллион долларов.



Toyota 2000 GT 1967 года, которая очень ценится в коллекционных кругах. Таких авто за все время было изготовлено всего 337 единиц. Уникальность машины заключается и в том, что это первый спорткар бренда, который сразу начал завоевывать трофеи, сделав Toyota всемирно известной компанией.



Купе имеет элегантный дизайн экстерьера. Автомобиль для своего времени был верхом инновации. Он имеет независимую подвеску и дисковые тормоза, что в 1960-х было чрезвычайной редкостью.



В Toyota 2000 GT установлен 2,0-литровый 150-сильный рядный V6 мотор от компании Yamaha, который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. До первой сотни спорткар разгоняется за 8,4 с, а потолок скорости авто установлен на отметке 220 км/ч.

Toyota 2000GT - You Only Live Twice (1967)



