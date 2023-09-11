



37-летний любовник о 83-летней подруге: Я любил ее, но она разбила мне сердце

83-летняя британка Айрис Джонс, которая приобрела известность после того, как в 2020 году рассказала на шоу ITV, о романе с 37-летним египтянином Мохамедом Ибрагимом, недавно сообщила, что они расстались. Джонс рассказала, что передала Ибрагиму в общей сложности почти 70 000 фунтов стерлингов.



“У Мохамеда никогда не было работы и денег. Раньше я говорила людям, что мы делим расходы, но мои деньги оплачивали все…”, – утверждает она.



По ее словам, Мохамед просил одолжить ему деньги, чтобы “положить на его счет”, и даже просил ее переписать дом на его имя.



В январе этого года она поделилась, что сказала Ибрагиму, что не может позволить себе больше давать ему деньги, и они поссорились.



“После этого наш брак начал ухудшаться. Много, много ссор, и они становились все более токсичными, а он становился грубым”, – пожаловалась Айрин.



В ответ Мохамед рассказал Mail Online, что она “использовала его для секса”, и обвинил ее в том, что она уничтожила его “доброе имя”.



Он настаивает на том, что был влюблен в пенсионерку, и отрицает, что его мотивировали деньги или получение права на жительство в Великобритании, заявляя, что ее “ложные” заявления дошли до Египта, что “сделало невозможным возвращение”.



По его словам, Джонс с самого начала эксплуатировала его, чтобы продавать истории об их отношениях.



“Я относился к Айрис как к королеве, но она использовала меня как сексуального раба”, – говорит он. “Я любил ее, но она разбила мне сердце”.