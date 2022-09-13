



Семён Слепаков привезет в Израиль громоотвод

В конце сентября в Израиль приезжает бард, продюсер, сценарист, скромно называющий себя звездой третьего эшелона, Семён Слепаков. Эксклюзивные авторские концерты популярнейшего юмориста, сатирика, успешного музыкального видеоблогера, автора известных песен-хитов, построеные в форме творческих вечеров, на которых прозвучат не только шуточные песни, но и юмористические монологи, шутки и забавные истории из жизни артиста. На лучших сценах Хайфы, Беэр-Шевы, Ашдода и Тель-Авива прозвучат известнейшие из богатого творческого наследия звезды КВН и «Камеди клаба», а также его абсолютно новые и наиболее злободневные иронично-саркастичные композиции.



Накануне гастролей нам удалось взять у Семёна эксклюзивное интервью и поговорить об истоках его искрометного юмора, о работе в Камеди клаб и услышать историю, которую на широкую публику артист еще не рассказывал.



- Семен, расскажите немного о вашем детстве, откуда берет начало ваш великолепный юмор?



- У нас была веселая семья. Папа шутил и пел песни, дедушка знал много смешных случаев и анекдотов, родственники из Ростова и из Одессы всегда рассказывали колоритные истории. Плюс, любили Райкина, Жванецкого, Карцева и Ильченко, Зощенко, в общем, юмор всегда присутствовал в той или иной форме. И мне нравилось, что все смеются и тоже хотелось шутить, веселить. Вот, видимо, это и послужило основой. А потом надо было как-то обращать на себя внимание девчонок. А как? Драться я не любил и не умел, оставалось только валять дурака.







- Вы играли в КВН, возможно, поделитесь запоминающимся случаем, о котором ещё не слышала публика?



- В далеком 2005-ом году наша команда гастролировала по Америке. Мы ехали на рейсовом автобусе из Детройта в Чикаго. В автобусе, кроме нас был только усталого вида афроамериканец. Мы пили коньяк. Мой друг Леха Ляпоров рассказывал мне про какую-то книгу, которую он недавно прочитал. Книга произвела на него большое впечатление. Мощный голос Лехи разносился по всему автобусу. «Это - очень крутая книга! Самая лучшая книга! Теперь - это моя любимая книга!» - возбужденно говорил Леха. Краем глаза я заметил, что афроамериканец бросает в нашу сторону гневные взгляды и вздрагивает, как только Леха говорит про книгу. В чем дело, подумал я. Мы говорим слишком громко, а здесь так не принято? Он не любит русских? Он хочет наш коньяк? Он понимает по-русски, и ему не нравится книга? «Сейчас книга у Лелика, но потом я дам тебе почитать, - сказал Леха и, повернувшись назад, прокричал - Лелик, где моя книга?»

Лелик не расслышал и переспросил. «Книга! Книга!», - крикнул Леха на весь автобус. Тут афроамериканец встал и подошел к нам с Лехой. Его взгляд был полон ярости. «Who are you calling nigga?! - заорал он на Леху - who are you calling nigga, motherfucker?!?!?!» Недоразумение мы уладили, и больше не вели в США губительных разговоров о литературе.



- Расскажите, какие из своих произведений вы считаете наиболее успешными?



- Хвалить себя я не очень люблю. Пусть это делают другие. Наверное, у меня есть несколько удачных песен и стихотворений и пара неплохих сериалов. Очень надеюсь пополнить этот список в будущем.



- Расскажите про вашу дружбу с Камеди клаб, как она зарождалась, и с кем общаетесь сейчас?



- Дружба с Камеди клаб зародилась в далеком 2004-ом году, когда я подружился с Гариком Мартиросяном. Он сначала предложил мне стать автором шоу «Наша Russia», а затем начать исполнять песни. Когда я пел Гарику свою первую песню, он ее не слушал - взял другую гитару и играл, и пел какую-то босанову Жобима, глядя сквозь меня. Из остальных ребят больше дружу с Харламовым и Батрутдиновым, мы с ними делали «ХБ». С Харламовым в том же далеком 2004-ом ездили на концерт Пола Маккартни в Питер, потому что я почему-то решил предложить ему поехать, а он, будучи вежливым человеком, постеснялся мне отказать. Не уверен, что он на самом деле хотел на этот концерт.



- Расскажите, с кем вам нравилось работать больше всего?



- Из Камеди клаба мне нравилось работать с теми, с кем я и работал. Мартиросян, Галустян, Светлаков, Харламов и Батрутдинов. Они очень крутые ребята и с ними все всегда получается чуть смешнее, чем планировал. А в сериалах мне очень повезло познакомиться с потрясающими артистами, они меня приняли в свой коллектив, терпели мои дилетантские выходки и с тех пор мы очень полюбили друг друга. Снова повезло.







- За чьим творчеством вы следите сейчас?



- За творчеством Адама Маккея, Ларри Дэвида, Луи Секея и Александра Незлобина.



- У вас есть хобби?



- Оно совпадает с моим основным местом работы. Это очень удобно. Можно половину времени работать, а половину - уделять хобби. В результате время равномерно распланировано.



- Расскажите чуть подробнее про ваши Концерты в Израиле, какую программу вы везете на Святую Землю?



- Это уже мой третий концертный тур в Израиле. Буду петь что-то старое и что-то новое, возможно, тоже спою. Я уже давненько не выходил на сцену. Самому жутко интересно, что из этого выйдет. Приходите.



Беседовала Белла Каменская.



Большие авторские концерты Семёна Слепакова в Израиле пройдут:

29 сентября, в четверг, в 20:00 – в Хайфе ("Аудиториум");

30 сентября, в пятницу, в 20:00 – в Беэр-Шеве (Центр сценических искусств, зал №1);

1 октября, в субботу, в 21:00 – в Ашдоде (Центр сценических искусств);

и 3 октября, в понедельник, в 20:30 – в Тель-Авиве (Тель-Авивский университет,

аудиториум "Смоларш")



Билеты - в кассе «Браво» по телефону *3221 или на сайтах: https://bit.ly/3umzINz и https://bit.ly/3ugLYij



Гастроли организованы агентством YM Production

Фото: Semyon Slepakov