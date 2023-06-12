



Израиль – Мон Амур. Максим Леонидов: концерты и планы

Совсем скоро, в конце июня в Израиле пройдут концерты Максима Леонидова, знаменитого музыканта, лидера легендарного бит-квартета «Секрет». Каждый год удивлять зрителей – задача не из простых. Но на то и дан талант и фантазия настоящим творцам, чтобы справляться с этой нелегкой миссией. Какими будут концерты этого летнего сезона, Максим Леонидов рассказал в небольшом, но очень информативном интервью.



«Израиль – Мон-Амур» – совершенно новая программа. Что в ней необычного?



Новизна этой программы обусловлена тем, что в прошлом году я концерты играл один, в сольно-гитарном сопровождении, без дополнительного состава. В этом году я набрал команду из местных замечательных музыкантов, и естественно, за этим последовала смена репертуара.

Репертуар сильно поменялся, потому что в гитарном концерте просто невозможно подчас сыграть то, что можно исполнить с ударными, бас-гитарой и другими инструментами. Поэтому программа в этом году на 60-70 процентов другая. Что касается песен любимых, песен, которые от меня ждут: «Видение», «Не дай ему уйти», «От Питера до Москвы», то они обязательно остаются, потому что зритель их ждет, и я это очень хорошо понимаю.



Кто выйдет с вами на сцену?



Мне хотелось уйти от традиционного рок-н-рольного состава, поэтому я убрал такой инструмент, как соло-гитара. Все-таки это камерные концерты, и мне не хотелось грохотать. Хотелось сохранить атмосферу интимности, задушевности, поэтому вместо громкой электрической гитары я решил поэкспериментировать с аккордеоном в качестве солирующего инструмента и пригласил замечательную израильскую аккордеонистку Аню Матушевскую. Аннушка (так ее все зовут) – человек-батарейка. У нее море энергии, которой хватает на концерты, музыкальные фестивали, преподавание и разнообразные проекты. На бас-гитаре – музыкант, знакомый нашему зрителю по группе «Несчастный случай», в которой он много-много лет играет на различных инструментах, в основном на гитаре, – Митя Чувелев. Он теперь израильтянин, и в нашем составе он мог бы отвечать за целый оркестр, если бы таковой надо было собрать, но отвечать будет за бас-гитару. Ну и последний персонаж – это великолепный барабанщик Владимир Глушко. Володю многие знают под псевдонимом Bigus. Он известный перкуссионист, композитор, участник множества музыкальных проектов и групп, который с недавнего времени живет в Нетании. Вот в таком составе мы и представим новую программу.





Концерты Максима Леонидова «Израиль – Мон Амур»: 22 июня – Тель-Авив, 28 июня – Ришон Ле-Цион, 30 июня – Ашдод.



Билеты: https://showman.co.il/e/maxim-leonidov-mon-amur/



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