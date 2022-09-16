



Глеб Матвейчук: "Переключение позволяет сохранять творческую энергию"

С 22 сентября по 2 октября израильскому меломану доведется усладить свой слух концертной программой Глеба Матвейчука «Вместе навсегда». Обладатель уникального мощного голоса с диапазоном в семь октав, известный композитор, музыкант, артист, продюсер и театральный режиссер - Глеб перед гастролями рассказал, как он осознал себя перфекционистом, почему на сольной программе выступит вместе именно с Тамарой Котовой (обладательницей приза «Золотая маска» за исполнение главной роли в мюзикле Призрак оперы), насколько продуктивно для него прошел период самоизоляции в пандемию и почему он не жалеет о том, что в начале карьеры отказался от возможности работать в Голландской опере.



Ваши сольные концерты были заявлены еще до пандемии, несколько раз переносились. Как для Вас прошел период пандемии?



Я выпустил шесть спектаклей и пять авторских мюзиклов, и еще один спектакль - как композитор в театре Вахтангова. Использовал это время для написания новых театральных музыкальных проектов, и на самом деле это новая страница моего творческого пути. У меня буквально в июне вышел спектакль в Санкт Петербурге в Театре музыкальной комедии, одном из лучших музыкальных театров, в ноябре я выпускаю театр в Новосибирске, есть договоренности еще с несколькими театрами. Так что этот период я использовал для развития. Не могу сказать, что я сидел без работы, я работал, но немного в другом направлении.



Воспользовались ли Вы временем пандемии, самоизоляции для того, чтобы провести время с семьей?



Как и у всех, у нас была изоляция, я много времени проводил с семьей, но у нас была возможность гулять, мы не проводили время в четырех стенах.



Расскажите немного о программе «Вместе навсегда», которую Вы представите израильскому зрителю.



На самом деле, это мои первые сольные концерты в Вашей стране. Я приезжал в Израиль со спектаклями в качестве исполнителя. Это был музыкальный спектакль "Территория страсти", драматический спектакль «Признание». А сейчас я приеду именно с сольными концертами. Поэтому я сделал программу с расчетом на первое знакомство с публикой и мне хотелось затронуть все стилистики, в которых я работаю. Концерт будет разбит на несколько отделений, в которых будет и оперное пение, и романсы, и арии из мюзиклов, и авторская программа. Всего понемногу, но я думаю, что каждый зритель найдет что-нибудь особенное для себя.



Изначально были заявлены сольные концерты, но сейчас в афише фигурирует не только Ваше имя, но и имя Тамары Котовой. Как Ваш выбор пал именно на Тамару в качестве партнерши по сцене?



Мне показалось, что это будет интереснее для зрителя, если прозвучат дуэтные песни. Мне вообще кажется, что нет такого человека на эстраде, с кем бы я не пел дуэтом. Это и Лариса Долина, и Алсу, и Тамара Гвердцители, и Таисия Повалий, - в общем, очень много именитых артистов. А Тамара Котова – очень универсальная певица, с ней прекрасно получается петь и в мюзикловой манере, и в оперной. Сложилась программа не только с сольными произведениями, но и дуэтными. Вот такая у меня возникла идея для этого концерта.







Скажите, вот Вы и артист, и актер музыкальных постановок, и композитор, и режиссер, и продюсер. Как вам удается все это совмещать и в чем Вы черпаете вдохновение? При такой активной деятельности не наступает ли у Вас творческое выгорание?



Вся моя деятельность, все мои профессии - они родственные. Музыкант, певец, композитор – это все рядом. Театральный режиссер и продюсер – это та сфера, в которой я работаю. А помогает не выгорать как раз своевременное переключение. Допустим, сейчас я ездил по Сибири с большим туром, посвященным 85-летию легендарного Иосифа Кобзона. Сейчас у меня будет неделя подготовки к спектаклю в Новосибирске. Именно это переключение и позволяет сохранять творческую энергию.



Вы не определяете себя через одну профессию, считаете себя творческим человеком?



Думаю, что да. Меня часто спрашивают: вы кто в большей степени, певец или композитор, или постановщик, или режиссер, или продюсер? Я еще очень люблю выставлять свет в музыкальных спектаклях. Я просто творческий человек.



Вы не думали, что Вы любите и то, и это, и, в конечном итоге, получается, что Вы – перфекционист?



Именно к этому я и пришел, я случайно стал режиссером из-за определенных обстоятельств, попробовал и получилось. Судьба ставила меня в такие условия, при которых я брал на себя определенную ответственность как режиссер, как художник по свету. И со временем я пришел к мысли, что у меня получается, и с тех пор я использую это при работе над музыкальными спектаклями.



Ваше участие в телевизионных проектах какой опыт Вам принесло? Это как-то Вас закалило?



Это огромный опыт. Я рассматриваю это как некую творческую лабораторию. Ты на глазах миллионов зрителей не имеешь право на ошибку, мобилизуешься, и это дает результат. Это своего рода творческий и «спортивный» интерес. То есть ты доказываешь себе, на что ты способен. Ты пробуешь себя в таких жанрах, в которых никогда в жизни себя бы не увидел. В общем, это очень полезный опыт.







В начале Вашей карьеры у Вас было предложение уехать в Голландскую оперу. Не жалеете, что отказались и выбрали другой путь?



Нет, я не жалею. Дело в том, что я пересмотрел свое желание работать в опере после того, как я попал в Щепкинское театральное училище и узнал, что актерское существование может быть совершенно на другом уровне. А в оперном театре - другие акценты: звукоизвлечение, определенная оперная школа, которой надо соответствовать. И мне это в определенный момент стало неинтересно. Но я не могу сказать, что мне стало неинтересно оперное пение. Просто мне хотелось другого существования на сцене, и я выбрал жанр мюзикла. Потому что в жанре мюзикла работают профессиональные драматические актеры, а для меня стало важным не звукоизвлечение, а драматургия. Это очень важный момент, потому что оперный театр подразумевает иное актерское существование на сцене.



Вы упомянули учебу в «Щепке», параллельно Вы учились в Московской консерватории. Вы получили два высших образования?



У меня вообще три высших образования. Но учился я одновременно в Щепкинском театральном училище и Московской консерватории, и оба очных отделения. В Консерватории я учился на вокальном отделении, но среднее образование у меня – хоровое дирижирование. Все теоретические предметы в консерватории я сдавал экстерном.



Давайте поговорим об Израиле. Вы бывали у нас со спектаклями, наверняка бывали в качестве гостя. Есть ли что-то в Израиле, что вас притягивает?



Мне очень нравится в Израиле. Мне очень близки люди в своем культурном развитии и воспитании.

Израильская публика, она избалованная и требовательная. Я знаю и мне это нравится. Потому что, когда ты нравишься публике с определенными культурными знаниями, это дорогого стоит. Поэтому я очень жду этой встречи и надеюсь, что все пройдет хорошо.



Беседовала Елена Гольдман



Роскошные голоса Глеба Матвейчука и Тамары Котовой в Израиле, можно будет услышать посетив один из концертов:

- 22 сентября, Петах-Тиква, Зал «Шарет»

- 23 сентября, Ноф а-Галиль (Нацерет-Илит), Культурный центр Беркович

- 24 сентября, Ашдод,Матнас Дюна-Юд

- 27 сентября, Ришон ле-Цион,Зал «Мофет»

- 28 сентября, Нетания,Аудиториум им. Арика Айнштейна

- 29 сентября,Хайфа, Зал «Раппопорт»

- 30 сентября, Кармиэль,Гехаль а-Тарбут

- 2 октября, Беэр-Шева, Гехаль а-Тарбут Гистадрута



Заказ билетов или по телефону: 03-5260260



Организатор гастролей продюсерский центр Piligrim.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.