



Гиюр, МВД и гражданство Израиля – коварный треугольник

Закон о возвращении позволяет человеку, прошедшему частный гиюр в Израиле или за границей, получить гражданство Израиля при определенных условиях, предусмотренных законом. Однако МВД зачастую не признает гиюр и, соответственно, у многих людей возникают проблемы с репатриацией и получением статуса нового репатрианта и гражданства. Что делать? Ответы в нашем интервью с адвокатом Томером Варша, основателем ведущей юридической фирмы Tomer Warsha Law Firm, специализирующаяся исключительно по защите прав человека, иммиграции и урегулирования статуса в Израиле.



— Томер, для кого актуальна эта информация?

— Для тех, кто столкнулся или боится столкнуться с препятствиями при получении гражданства в связи с прохождением гиюра, включая пары, в которых одна из половинок не имеет израильского гражданства, туристов, прошедших гиюр за границей, сиделок, занимающихся уходом за престарелыми (метапелет), беженцев и иностранных рабочих, находящихся в Израиле по рабочей визе (мумхим или эксперты). Важным условием для получения гражданства является наличие действующей визы во время прохождения гиюра в Израиле или наличие веских аргументов у тех, у кого виза была просрочена или отменена. Мы тщательно проверяем эти условия, находим креативные и нестандартные решения в рамках закона с целью и защиты прав наших клиентов.



— Расскажите немного о вас.

— Наша фирма была основана 21 год назад и признана ведущей в Израиле по вопросам иммиграции и урегулирования статуса в соответствии с международными стандартами DUN’S 100. Наш штат состоит из 15 адвокатов, включая русскоговорящих специалистов, и 5 секретарей, также включая русскоговорящих сотрудников.



— Чем конкретно вы можете помочь?

— Мы сопровождаем людей с самого начала прохождения гиюра, включая подачу документов на разрешение на обучение в Израиле и до получения гражданства, в том числе тех, кто прошел частный гиюр в Израиле или за границей. Мы представляем клиентов в МВД, судах, включая Верховный суд Израиля. На нашем счету выигранный прецедент по снятию ограничений на въезд 5000 украинских беженцев в Израиль, которые были введены ранее министром внутренних дел Айелет Шакед.



— Приведите, пожалуйста, примеры из вашей практики.

— У М., доктора психологии и пенсионерки на сегодняшний день, есть дочь-гражданка Израиля, которая приняла еврейскую религию через ортодоксальный гиюр и в последствии репатриировалась в Израиль. Дочь вышла замуж, ее брак заключил бывший главный раввин Израиля, а затем у пары родилась дочь.

Сама М. 6 последних лет была связана с еврейской общиной европейской страны по месту ее проживания, но у нее не было статуса и гражданства Израиля. М. часто посещала свою дочь, внучку и их семью, а с 2019 начала проходить частный гиюр на своей родине, в результате чего поглубже изучила еврейскую религию и укрепила свою веру в Бога. Естественно женщина стремилась завершить весь процесс, поскольку поняла, что хочет принадлежать к еврейскому народу.

Однако она не смогла сделать это на месте своего проживания, потому что в ее городе, к сожалению, почти не осталось евреев. Там просто не было раввина, который мог бы исполнять обязанности в еврейской общине, и не было достаточного количества мужчин-евреев для формирования миньяна (минимального количества мужчин для совершения молитвы).

К тому же, еврейская община города раскололась из-за внутренних разногласий, что привело к тому, что М. не смогла пройти гиюр там в должной форме. После обращения в нашу фирму мы подали просьбу о разрешении принятия еврейской веры в Израиле в рамках государственной системы гиюра. Эта просьба была подана в канцелярию премьер-министра Израиля при поддержке признанных раввинов из Израиля и других стран мира. По нашей просьбе была запущена процедура гиюра, которая продолжалась несколько месяцев, и недавно М. успешно завершила этот процесс. Скоро она получит израильское гражданство. Важно подчеркнуть, что мы помогаем людям найти и частную, подходящую именно им, форму, и место прохождения гиюра, и конечно же сопровождаем их до получения гражданства.



— Есть ли похожие случаи, связанные с людьми, которые работают в Израиле в сфере по уходу за больными и престарелыми людьми?

— Разумеется!

А. занималась уходом за престарелыми в религиозных семьях, что позволило ей погрузиться в еврейский образ жизни и ознакомиться с еврейскими традициями.

В 2016 году она обратилась в суд известного раввина, который направил ее на курсы подготовки к гиюру, и в то же время она познакомилась с гражданином Израиля, и у них завязались отношения. В результате они начали поэтапную процедуру (СТУПРО), и А. получила визу B1.

А. успешно завершила процесс гиюра, и у нее на тот момент была действующая виза. Пара хотела пожениться в соответствии с еврейскими законами, и для достижения этой цели раввинату было предоставлено свидетельство о гиюре А, вследствие чего МВД должно было соответствующим образом изменить национальность А. на еврейскую.

В итоге пара поженилась и получила свидетельство о браке с печатью раввинского управления Бней-Брака. Позже, А. подала заявление о предоставлении статуса и израильского гражданства в МВД Реховота в соответствии с Законом о возвращении. К заявлению были приложены документы, подтверждающие ее гиюр.

Но к сожалению, Управление народонаселением и миграции отклонило просьбу А., ссылаясь на отсутствие в инстанции соответствующих документов, также прилагалось требование их предоставить, хотя А. уже заполняла и подавала эти документы ранее.

После того, как супруги увидели, что решение по их делу не принимается, они связались с нами, и в феврале 2022 года мы впервые обратились в отделение МВД Реховота с просьбой о принятии решения по их делу. После нескольких напоминаний чиновники отправили повестку на собеседование, и для него мы заново заполнили документы, подтверждающие истинность гиюра и причастность А. к еврейской общине города Реховота.

После собеседования на протяжении нескольких месяцев решение по их делу так и не было принято, несмотря на наши многочисленные обращения и напоминания, которые просто были проигнорированы. Соответственно, наши адвокаты подали иск, одной из целей которого было потребовать от МВД вынести решение по делу А.

В итоге МВД вынесло решение, отклоняющее данную просьбу, аргументируя его тем, что документ, выданный А. раввинатом, не является официальным и не содержит полного описания всего процесса подготовки к гиюру.

На самом деле получается, что с одной стороны документы А. были достаточны для того, чтобы вступить в брак по еврейским традициям, а с другой стороны, оказались недостаточными в глазах МВД для признания А. еврейкой с целью получения гражданства Израиля, хотя проверка этих просьб проводится одними и теми же инстанциями.

Естественно, что мы подали апелляцию данного отрицательного решения в окружной суд. В настоящее время мы ждем его решения. Каким бы оно ни было, мы будем бороться до победного конца и, при необходимости, обратимся в Высший суд Справедливости (Багац). Наша фирма имеет большой опыт работы с этим ведомством, как было упомянуто в начале нашего интервью.



— Очень трогательно, а можете привести ещё пример?

— С удовольствием! Однажды Н., находясь в Израиле, познакомилась со своим будущим мужем. Корни мужчины были связаны с верующей семьей (хотя сегодня он ведет светский образ жизни). Пара самостоятельно начала проходить ступенчатую процедуру (СТУПРО). После свадьбы Н. получила визу типа А5 и параллельно начала обучение в Бар-Иланском университете, где курсы включали изучение иудаизма. Кроме того, еще в детстве Н. была знакома с еврейской религией через своего отца, который работал в Израиле. Впоследствии женщина приступила к обучению еврейским традициям в институте Ора в Иерусалиме. Однако ее не приняли на прохождение государственного гиюра, преимущественно из-за того, что чиновники начали проверять документы, связанные с еврейством ее супруга. Но женщина не отступила и приступила к подготовке к гиюру частным образом и в итоге успешно его завершила. На основании этого факта наши адвокаты подали заявление о репатриации Н., соответственно мы предоставили все необходимые документы для этого. Однако женщина получила отрицательный ответ без приглашения на собеседование и МВД объяснило это тем, что на данный момент не существует критериев подлинности частного гиюра. Мы подали внутреннюю апелляцию, но она была отклонена с тем аргументом, что в Израиле не существует определения "признанной для прохождения гиюра общины", и поэтому просьбу Н. невозможно рассмотреть.

Понятно, что мы подали иск в окружной суд, который постановил, что Н. завершила свой гиюр законным образом в рамках частного ортодоксального гиюра, который признан Высшим судом справедливости (БАГАЦ) как соответствующий критериям для получения израильского гражданства. После некоторых препятствий со стороны МВД в процессе исполнения решения окружного суда, мы добились того, что Н. получила "теудат оле" (свидетельство о репатриации) и израильское гражданство.



У вас возникли проблемы при получении разрешения на обучение или в признании вашего гиюра, осуществленного в Израиле или за границей? Звоните! Будем рады помочь вам.



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