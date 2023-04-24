



Фотограф Александр Чалдрян: как стать тем, кого не заменит ИИ

Один из самых актуальных вопросов 2023 года, который волнует многих специалистов — быстрый рост востребованности ИИ. Компьютерная программа рисует иллюстрации, составляет контент-план, пишет статьи и т.д. Поэтому многие специалисты обеспокоены тем, а не лишатся ли они работы в ближайшем будущем.

Человечество уже переживало похожие процессы. Больше ста лет назад некоторые художники были взволнованы появлением фотоаппарата. В тот раз новое изобретение стало новым направлением искусства, и не заменило живопись или графику.

Поговорили с выдающимся фотографом Александром Чалдряном о том, стоит ли в этот раз переживать фотографам о возможной потере работы, как стать востребованным профессионалом и почему люди все равно продолжат обращаться за услугами к людям, а не машинам.

Александр, расскажите немного о себе.

Я занимаюсь коммерческой фотографией, в том числе и ретушью фото. Также преподаю Photoshop в онлайн-школе. Тяга к изобразительному искусству проявилась у меня рано, поэтому уже с детства я начал осваивать азы: знание композиции, работа с цветом и светом и т.д.

Родители зарабатывали не много, но в 2000 году они купили мне компьютер — и это стало одним из поворотных моментов моей жизни. Я сразу же установил Photoshop и начал осваивать новую для меня программу.

Несмотря на то, что родители не запрещали заниматься творчеством, для них это скорее было хобби и по их настоянию я пошел учиться на экономический факультет лингвистического университета на бухгалтера.

После окончания университета я ни дня не работал по специальности, а продолжал заниматься тем, что мне действительно нравится. Спустя какое-то время появились и первые заказы, и тогда уже я точно понял, что любимым делом можно зарабатывать. Потом в 2013 мне предложили преподавать Photoshop в онлайн-школе, что я и делаю до сих пор.

Получается, что у вас практически больше 20 лет опыта. Вы продолжаете развиваться и учиться чему-то новому?

Конечно, я продолжаю развиваться. Сейчас техника и программы постоянно обновляются и чтобы не остаться за бортом, нужно пробовать все нововведения. Плюс с возрастом меняются и интересы, взгляды, что может влиять на стиль фотографий. Поэтому я регулярно участвую в конкурсах. Это здорово подстегивает искать новые решения. Например, я дважды участвовал во Всемирном кубке фотографии (World Photographic Cup — WPC). Для меня это почетное соревнование, поскольку в нем принимают участие лучшие фотографы страны. В 2019 году я получил награду Best of Nation WPC, а в 2022 моя работа вошла в топ-10 лучших в мире.

И конечно же, чтобы быть профессионалом в своем деле, сегодня необходимо уметь обращаться с ИИ. Кого-то роботы могут заменить, это факт. Конкуренция возрастет. Поэтому остается только один вариант: научиться использовать новые технологии и делать то, что ИИ не может делать.



Кажется, что наступают не лучшие времена для новичков. Как начинающему фотографу или ретушеру набить руку и обзавестись первыми клиентами?

Вспоминая свой опыт, как я начинал, то могу посоветовать начинающим фотографам обращаться к своим друзьям и знакомым. В моем случае я много рисовал и ретушировал бесплатно, затем знакомая, которая была коммерческим фотографом, предложила отретушировать коммерческую съемку. И так постепенно у меня появились первые заказы.

Не стоит недооценивать возможности сарафанного радио. Главное, не бояться о себе заявить, ведь часто творческие люди сомневаются в своих силах.

Не стоит забывать о социальных сетях. Сейчас намного больше возможностей заявить о себе, чем 20 лет назад.

Почему люди все равно продолжат обращаться к специалистам-людям, а не роботам?

Потому что только человек поймет человека. Программе нужно дать четкий запрос, чтобы получить достойный результат. Но не все заказчики знают, что они хотят, или не обладают достаточными компетенциями.



Еще один момент, больше связанный с искусством - люди покупают картины не только и не столько из-за самой картины, но потому что им импонирует личность художника. Эмоции, темперамент, персональность, личный бэкграунд и уникальный взгляд на вещи — это все, чего нет у ИИ. Поэтому это станет очень важным для художников или фотографов в будущем.

Какое главное достижение в вашей карьере, по вашему мнению?

Повод для моей профессиональной гордости — это техника, которую я разработал и внедрил в свой курс. Вместо использования инструмента "Штамп" на высокочастотном слое, я предложил использовать инструмент "Миксерная кисть" на низкочастотном слое. Эта техника настолько всем пришлась по вкусу, что со временем стала мировым стандартом.

Еще один важный момент моей карьеры — сотрудничество с Игорем Сахаровым — всемирно известным коммерческим фотографом. Он высоко оценил мою обработку фото и мы стали часто работать вместе.

Со временем я стал не только ретушировать фото, но и самостоятельно снимать. Я сумел довести съемку до уровня, который почти не требует редактирования.

Благодаря высокому уровню своих навыков я много сотрудничал и со знаменитостями. Я снимал эстрадных звезд, сотрудничал с грузинским модельером Гогой Никабадзе, ретушировал съемки для Максима Леонидова, Billy's Band, музыкальной группы "Кукрыниксы" и т.д.

Какие у вас профессиональные планы на ближайшее будущее?

Главная цель — начать работать на международном рынке. Стать частью комьюнити творческих, думающих и рефлексирующих людей, которые хотят развиваться, создавать нечто прекрасное и полезное для людей, а не разрушать.