Emin: Любовь – это вечная тема на все времена

3 сентября в нашу страну с единственным концертом приезжает участник списка "Форбс", наследный принц огромной шоу-империи и просто красавец-мужчина –певец Эмин Агаларов, известный под творческим псевдонимом Emin. Грандиозное шоу пройдет в Израиле в рамках большого международного тура в поддержку нового альбома певца "Love Is".



На сцене Гейхаль а-Тарбут в Тель-Авиве прозвучат песни из новой пластинки: "Таял", "Кругами", "Любовь не умирай". Конечно, прозвучат и уже полюбившиеся композиции "МММ", "Девочка Моя", "Начистоту", "Нежная". "Стоп", "Состояние Амор", "Сердце пополам", "Бумеранг", "На обратной стороне" и многие другие. Несколько треков певец исполнит и на английском языке: "Still", "Boomerang", "Good Love". Каждая песня – отдельный спектакль. Споет Emin и главное произведение вечера – англоязычную версию хита "Забыть тебя", который теперь называется "Love Is a Deadly Game". Название этой песни в переосмысленной форме и дало имя всему туру. Ну и, конечно, вишенкой на торте, будет коронный номер певца – магомаевское "Синее безмолвие " ("О, море, море").







В преддверие концерта мы поговорили с Эмином о том, как он выбирает новые песни и о программе, которую привезет в Израиль, а так же о первых шагах на сцене, съемках в кино, звездных дуэтах и еще о многом другом.



- Эмин, в 2019 году вы впервые выступали на израильской сцене. Как, на ваш взгляд, прошёл концерт, какие ощущения, что вы думаете о нашей публике и есть ли у Вас какие-то ожидания от предстоящего выступления?



- Очень хорошо помню этот концерт и наших зрителей, как тепло встречали, а особенно провожали. Практически не хотелось уезжать. Это невероятно приятно и ценно, что в другой стране столько моих единомышленников, которые знают и любят мои песни. Ждем с нетерпением новой встречи, подготовили новую программу.



- Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями от Израиля, что вам понравилось в нашей стране, а что, может быть, показалось странным или непривычным?



- Израиль очень колоритная и яркая страна, это сразу чувствуется, несмотря на то, что я был только в Тель-Авиве. Надеюсь в этот раз съездить и в Иерусалим. Тель-Авив – абсолютно город контрастов, где и уютно, и расслабленно, как на любом курорте, но, тем не менее, много современной инфраструктуры, классные рестораны, проекты.



- Расскажите, пожалуйста, о новой программе, которую вы представите в нашей стране.



- Мы с моим бэндом постоянно модернизируем программу. Какие-то песни остаются неизменны, но даже их мы подаем уже по-другому: в новой аранжировке или какой-то специальной версии. В новом туре будут также и новые, последние песни, которые в Израиле мы еще не пени – «МММ» и «Отпусти и Лети», например.



- Как Вы выбираете песни? Есть ли у вас любимый автор/композитор? Каковы критерии?



- Это будет банальным ответом, но правдивым – выбираю душой, нутром. Когда понимаешь, что нравится песня. Многие композиции напрямую связаны с моими личными переживаниями, и есть авторы, которые знают меня, чувствуют. Например, Константин Ноников, который написал большую часть песен из альбома LOVE IS, в том числе «Отпусти и Лети». Мы с ним работаем очень много лет, и за это время он абсолютно понимает меня, знает, что мне нравится, знает о каких-то переживаниях, это помогает ему создавать хиты. Конечно, Максим Александрович Фадеев, автор многих песен для меня, в том числе и «МММ» - это абсолютный хит. Максим очень тонкий, гениальный музыкант.







- Почему основной темой своего творчества вы выбрали именно любовь?



- Любовь – это вечная тема на все времена. Людям нравится слышать про любовь, у всех есть свои жизненные истории. И, когда ты им рассказываешь свою – это откликается. Ну и, наверное, все как-то само собой выходит. Мы поем о том, о чем нам хочется.



- Вы получили блестящее образование, но оно никак не было связано с музыкой.

Когда вы решили, что хотите попробовать себя и в качестве музыканта? Что явилось последней каплей, перевесило чашу весов в сторону музыки?



- В глубине души я понимал это еще в детстве, что музыка – это часть моей жизни. Всегда любил ее, впитывал. А перевесило, наверное, уже четкое понимание в 20-летнем возрасте, что без нее жить не хочу, хочу развиваться и в музыке тоже. Так в 2006 году я написал, и выпустил свою первую песню и альбом STILL.



- В 2018 году Вы снялись в комедийном фильме Марюса Вайсберга «Ночная смена». Как получилось, что вы решили попробовать себя и в амплуа актера кино?



- Мы с Марюсом очень давние друзья, и у него классные фильмы, комедии. Сначала он мне предложил стать сопродюсером этого проекта, я ему доверился и, а потом он уговорил сняться. Я, конечно, очень не люблю съемки, у меня совсем нет на них времени, но тут мне даже понравилось, был очень интересный и веселый опыт. Снимали в Питере несколько дней, сразу вернувшись из международного тура.



- Ваша деятельность невероятно разносторонняя: Вы бизнесмен, певец, актер, музыкант, автор песен, продюсер. Поделитесь секретом, что для Вас является источником энергии, чтобы быть успешным во всех этих сферах?



- Это дети, которое мотивируют на свершения, это цели, которых я хочу достичь. И все, что у нас получается, все новые проекты и их успехи – тоже мотивируют развиваться дальше и больше.



- У вас множество синглов-дуэтов с самыми именитыми певцами. Все они очень яркие индивидуальности. Какими качествами нужно обладать, чтобы дуэт состоялся?



- Дуэт – это всегда компромисс. И ключевой момент – это найти друг к другу поход. Так вышло, что все мои дуэты – с друзьями-коллегами, с теми, с кем мы хорошо общаемся, нам легко.



- Певец – это не только природой данный тембр голоса и техника пения, это целый комплекс навыков и умений, без которых очень сложно завоевать внимание и любовь зрителя. Вы обладаете мощной харизмой и красивым голосом, было ли что-то, что давалось вам с наибольшим трудом в вашем становлении как певца?



- Спасибо большое, это очень приятно слышать, хоть я сам так не считаю (смеется).

Трудными были, наверное, самые первые шаги на сцене в разных городах – это безумно волнительно. Мы начинали с того, что у нас были полупустые залы, и преодолеть этот страх было непросто. Но я всегда знал, что даже для 100-200 людей надо отрабатывать и выступать так, как будто перед тобой целый стадион. И спустя несколько лет мы уже выступаем в полных залах – это невероятно ценно. И мы всегда об этом говорим на наших концертах, как ценим каждого, кто к нам приходит.







- Что, по вашему мнению, помогает начинающему певцу найти свой собственный стиль, обрести свою индивидуальность? Зависит ли это от характера самого певца, его артистизма или от индивидуальной окраски голоса? Или, может быть, все дело в репертуаре? В чем вы нашли опору, когда искали себя?



- Здесь должен быть микс. Музыка, которая тебе подходит, песня, которую ты сможешь круто спеть. Ну, и своя подача, то, как ты чувствуешь.



- Вашу манеру пения определяют, как близкую к манере Элвиса Пресли. Что стало основой – классический или эстрадный вокал?



- Элвис – легенда. Дотянуться до него невозможно, но я всю жизнь им вдохновляюсь, пересматриваю старые записи и выступления. Я вырос на его песнях, заслушивал просто до дыр все кассеты. Это конечно оставило большой отпечаток на моем творчестве.



Почти все песни Эмина – о любви. Этим пылким нежным чувством пронизано все творчество певца, оно постоянно движет им и вдохновляет его на новые творческие свершения. И это то - искреннее и большое – что от души подарит Emin израильским зрителям и особенно зрительницам на своем единственном концерте в Тель-Авиве. Его концертная программа "Love Is" – это все лучшее, что можно спеть о любви!







Народный артист Азербайджана, заслуженный артист Адыгеи неподражаемый Emin в сопровождении группы «Emin Band» представит свою новую концертную программу «Love Is»:



3 сентября, в субботу, в 21:00, в зале «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.



Заказ билетов в «Браво»: https://bit.ly/3Rvhljq



Беседовала Белла Каменская



Фото: EMIN Records



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting