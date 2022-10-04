



АВИГДОР ЛИБЕРМАН: «НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!»

Интервью министра финансов Израиля, лидера партии «Наш дом Израиль»

- Господин министр, давайте начнем с наиболее актуального на данный момент. На недавнем заседании правительства обсуждалось ваше предложение об оказании экстренной помощи новоприбывшим в Израиль за последние 10-15 дней. Почему именно вы стали инициатором постановки этого вопроса на повестку дня?



- Да, вопрос этот на заседании правительственного кабинета по алие и абсорбции поднял я, как глава Минфина, и предложение было утверждено. Речь идет именно об экстренной помощи людям, прибывшим в Израиль из России, Украины и Беларуси в последние полторы-две недели. Довольно большая их часть добрались сюда трудными, зачастую окольными, путями, через третьи страны. Они прибыли в качестве туристов и только тут уже ходатайствуют о получении статуса новых репатриантов. Многие из них принимали это решение буквально «с сегодня на завтра», собирались в крайней спешке, оставили в России буквально всё, и поэтому оказались практически лишены средств к существованию. Подчеркну: речь идет о людях еврейского происхождения и членах их семей, то есть, о тех, кто подпадает под действие Закона о возвращении и имеет право на репатриацию. Но в период пока они, уже здесь, в Израиле, будут проходить весь необходимый процесс оформления, им необходимо помочь.



- И в какую сумму вылилась эта помощь? Ведь уже известно, что за дни, прошедшие после объявления в России частичной мобилизации, только оттуда прибыли более 7 тысяч «кандидатов в израильтяне», а в самое ближайшее время ожидаются еще 17-20 тысяч. Всего в России, по некоторым сведениям, сейчас «сидят на чемоданах» не менее 60 тысяч граждан, подпадающих под Закон о возвращении.



- Пока выделено 90 миллионов шекелей, но это, понятно, капля в море и только начальная сумма. Вообще-то, по оценкам министерства алии и интеграции, на все эти цели может потребоваться до миллиарда шекелей. Уверен, что Израиль обязан будет выделять новые и новые субсидии на экстренную помощь людям, претендующим на право на репатриацию. Я подчеркнул на заседании кабинета, что ни при каком раскладе не сложится ситуация, в которой у Израиля нет денег на алию! Любой репатриант, который приедет, получит все, что ему полагается: корзина абсорбции, медицинская страховка, помощь с жильем и все другие льготы.



- Поднимался ли вопрос о так называемом «четвертом поколении», то есть, о совершеннолетних гражданах Украины и Российской Федерации - правнуках евреев и членах их семей?



- К моему сожалению, нет, хотя я настаивал на его рассмотрении. Я сказал на том заседании, что крайне этим разочарован. «Четвертое поколение» - это люди, имеющие прямое отношение и к нашему народу, и к нашей стране. У них всех здесь семьи, родственники. Мы, прежде всего, как евреи, и как граждане Израиля, не можем себе позволить отказать людям, которые находятся в сложной ситуации. Еврейский народ пережил немало трагедий и страданий, в том числе, еще не так уж давно, во время Второй мировой войны. Тогда ни одно государство не соглашалось принимать еврейских беженцев, несмотря на то, что страны осознавали происходящее и понимали последствия их отказа. Я уже дважды обращался с этим вопросом лично к премьер-министру Яиру Лапиду, требовал в срочном порядке провести обсуждение правового статуса «четвертого поколения», прибывающего в Израиль. Настаиваю на временном приостановлении положения, требующего, чтобы правнуки евреев могли лишь в несовершеннолетнем возрасте приезжать в Израиль вместе со своими родителями - внуками евреев, имеющими право на репатриацию. Я предложил дать им возможность находиться в Израиле вплоть до окончания военных действий в Украине.



- И ваша настойчивость принесла плоды?

На этой неделе я провел совещание по подготовке плана действий со всеми ведомствами и службами – министерством алии и интеграции, Бюро по связям «Натив», Управлением народонаселения и миграции МВД. После праздника Суккот назначена моя встреча с премьер-министром Яиром Лапидом, где будет выдвинуто требование решить положительно проблему «четвертого поколения» бывшего советского и российского еврейства. Надеюсь, на это раз всё пройдет успешно.



-За время, прошедшее с начала военных действий в Украине, Израиль принял и обустроил около полутора десятков тысяч украинских беженцев – людей, не имеющих ни малейшей связи с Законом о возвращении. Им оказана экстренная помощь, сопоставимая с той, которую получают репатрианты, и они пользуются льготами почти наравне с новоприбывшими евреями и членами их семей. Вообще, каков вес гуманитарной и иной помощи Израиля Украине?



- Совершенно верно: мы приняли до сих пор более 14 тысяч украинских беженцев и оказали им первую помощь. Они получили медицинскую страховку и возможность находиться здесь до окончания активного противостояния. Минфин и Финансовая комиссия Кнессета, возглавляемые представителями партии «Наш дом Израиль», стали первыми и единственными, кто начал заниматься этими вопросами с начала военных действий на территории Украины.

Во-первых, был профинансирован весь пакет по экстренному приему украинских репатриантов. Сегодня его вес достигает миллиарда шекелей. Во-вторых, еще 15 миллионов пошли на различные гуманитарные цели в самой Украине: это и развернутый госпитальный комплекс под Львовом, и помощь, оказываемая через различные еврейские организации жителям Украины и соседних стран. Когда мы хотим реально помочь, мы помогаем, не тратя лишних слов. К сожалению, некоторые израильские политики достаточно цинично используют эту карту, пытаются сделать на ней пиар. Мы не будем так работать, несмотря на ничем не обоснованные упреки типа: «Вас не видно и не слышно». Да, мы, в отличие от критиканов, готовы отказаться от лавров, но делаем то, что нужно делать, и обязательно доводим дело до конца. Поэтому и в отношении «четвертого поколения» репатриантов должно быть принято немедленное решение.



- В ваш адрес летят и такого рода обвинения, мол, Либерман, ратуя за экстренную алию из России и Украины и возможность смены статуса с туристического на репатриантский, сколачивает себе новый, дополнительный электорат?



- Эти подстрекательские вбросы, появляющиеся в некоторых израильских СМИ и социальных сетях, делаются в расчете на неосведомленность людей и граничат с откровенным антисемитизмом. Например, я видел опусы Нетаниягу, Боаза Голана. У него есть такой интернетовский ресурс, который называется «0404», он также - один из редакторов 14-го канала ИТВ. Голан написал: «Либерман хочет сюда привезти гоев, чтобы они за него голосовали». Однако, как заказчики, так и исполнители, отлично знают, что, согласно израильскому законодательству, проголосовать может только тот, кто стал обладателем израильского гражданства не позднее, чем за два месяца до выборов. В данном случае, в нынешней избирательной кампании примут участие лишь те репатрианты, которые получили «теудат-зеуты» до 9 сентября 2022 года. Сентябрьские или октябрьские олим из России и Украины (и, особенно, те, кто только что начал процесс уже здесь, в Израиле) в это число, к сожалению, не попадут.



- Можно ли сказать, что данная кампания – часть какой-то общей тенденции?



- Безусловно. Эти провокации созвучны потугам депутатов от Ликуда Давида Амсалема и Шломо Караи сначала выхолостить, а затем и просто уничтожить Закон о возвращении. Кроме них, за последний год такие попытки предпринимали и Моше Гафни из «Яадут ха-Тора», и Бецалель Смотрич из «Ционут ха-дадит», и Итамар Бен-Гвир из «Оцма еудит». Их общий «патрон» Биньямин Нетаниягу может согласиться с требованиями по фактической ликвидации Закона о возвращении с такой же готовностью, с какой он, например, обещает радикалам и ультраортодоксам вернуть положение, согласно которому финансирование религиозных учебных заведений никак не связано с преподаванием там основных предметов и базовых дисциплин.



- Какая связь?



- Связь очевидная. Нужно понимать, что отмена Закона о возвращении – это конец самой сионистской идеи, потому что главный ее стержень – это приезд сюда, в Израиль, возвращение на историческую родину всего еврейского народа или его большинства. Если сотни тысяч уже живущих здесь граждан не станут изучать основные науки, то они не смогут стать частью рынка труда и будут обречены всю жизнь существовать на социальные пособия. А эти пособия выплачиваются из тех налогов, которые платят все работающие люди. Рост армии нахлебников и вымывание из Израиля тех, кто вынужден их кормить в ущерб себе, своим семьям, но более не желает этого делать, точно так же положит конец идее сионизма. Крушение экономики и социальной сферы способны убить и саму страну, возникшую благодаря этой идее. Еврейская страна может не выдержать вероятного уже вскоре миллиона сидящих у нее на шее. И на этом фоне меня очень тревожат последние сигналы со стороны Яира Лапида и Бени Ганца. Абсолютно ясно, что и Лапид, и Ганц наперегонки договариваются с Дери и Гафни. Ради того, чтобы сесть в премьерское кресло, они будут готовы создать коалицию с ШАСом и «Яадут ха-Тора» и оставить нас за бортом. Чтобы этого не допустить, нам необходимо набрать достаточно большое количество мандатов и стать тем фактором, без которого невозможно будет создание следующей коалиции.



- Какой вы видите эту коалицию?



- С нашей точки зрения, следующая коалиция должна включать в себя все сионистские партии, в том числе Ликуд без Нетаниягу. Я помню, как накануне последних выборов, когда я говорил, что мы создадим правительство без Нетаниягу, без ШАС и без «Яадут ха-Тора», мне отвечали, что это невозможно. Мы доказали, что невозможное возможно. И сейчас я говорю: если мы будем четко нацелены на создание сионистской коалиции, включая Ликуд без Нетаниягу, мы этого достигнем.



- Каково, по-вашему, отношение самого Биньямина Нетаниягу и Ликуда к русскоязычным израильтянам? Да и не только к ним?



- Нетаняигу повел себя по отношению к русскоязычной общине Израиля крайне заносчиво. Он ею фактически пренебрег. Свое презрение к выходцам из бывшего СССР и с постсоветского пространства Биби выразил, с одной стороны, тем, что экс-спикера Кнессета Юлия Эдельштейна спустили со второго места в предвыборном списке Ликуда на восемнадцатое, а все русскоязычные кандидаты на праймериз даже не приблизились к реальным местам. С другой стороны, на пять забронированных за председателем Ликуда мест Нетаниягу не нашел нужным поставить ни одного русскоязычного представителя.



- Хорошо, «русскими» Ликуд и Нетаниягу намеренно «пробросились». Так же, как, надо сказать, и абсолютное большинство из 40 партий, участвующих в этих пятых за неполные четыре года выборах. Но сектор сектором, а идеология идеологией…



- Для Нетаниягу вообще идеология – ничто, а его личная безопасность и возможность реванша – это всё! Когда мы пытались потребовать не допустить партию БАЛАД баллотироваться в Кнессет, как антисионистскую и выступающую против Израиля, Нетаниягу тоже делал всякие громкие заявления. Но как только пришло время выступить на заседании Центризбиркома, то ни он, ни его друзья по лагерю – ни Смотрич, ни Дери, ни Гафни – не то что не пришли сами, но даже не прислали своих представителей. Просто спрятались в кусты.



Быть правым только на словах - это очень характерно для Нетаниягу. Для того, кто передал Хеврон Арафату, голосовал за изгнание еврейских поселенцев из Гуш-Катифа, выпустил лидера ХАМАСа Яхью Синуара из тюрьмы. И, конечно же, не забыты его заигрывания с Абу-Мазеном. Я, как и все, помню, выступление Нетаниягу с трибуны ООН, где он говорил о «двух государствах для двух народов», то есть, о Палестинском государстве, и потом пригласил «раиса» Махмуда Аббаса выступить в израильском Кнессете…



- Вы между делом, в одном из ответов употребили устойчивое выражение «сделать невозможное возможным». Это – от английского «to make the impossible possible»? Или из старой советской песни «Я –Земля» («Невозможное стало возможным, нам открылись иные миры»)?



- И не то, и не другое. Это – установка и реальные дела партии «Наш дом Израиль», ее депутатов, министров, всех наших посланцев во власть. Когда я говорю о том, что необходимо и можно сделать возможным невозможное, то имею в виду все, что мы сделали за последний год в нынешнем правительстве и нынешней коалиции. Мы обещали повысить ежемесячную выплату солдатам, и мы это сделали. Мы обещали выплатить солдатам, которые служат в боевых частях, и солдатам-одиночкам 75 процентов платы за учебу в университетах на первую степень, и мы это сделали. Мы обещали поднять ежегодную выплату пенсионерам, пережившим Катастрофу, мы это сделали – подняли с 4.000 шекелей до 6.500 шекелей. Мы обещали поднять доход людей, которые получают социальную надбавку, до уровня 75 процентов минимальной заработной платы, и мы это сделали: с 3.200 шекелей до 3.750 шекелей в месяц. С 1 января они будут получать уже 3.974 шекелей. С недавнего времени все израильтяне старше 75 лет пользуются бесплатно общественным транспортом, а когда мы создадим новое правительство, бесплатный общественный транспорт будет для всех пенсионеров.



Я могу еще немало сказать о наших достижениях – и о специальной программе по защите севера страны, и о стоившем 330 миллионов шекелей проекте строительства защищенных помещений в Ашкелоне, и об особой помощи тем, кто снимает квартиры на свободном рынке (мы подняли на её 1000-1100 шекелей в месяц), и о многом другом.

Могу напомнить, что, кроме нас, министра финансов и председателя Финансовой комиссии Кнессета, никто и не подумал заняться вопросом российских пенсий для израильтян в этой трудной международной ситуации. Только мы, и никто другой, работаем над этой проблемой изо дня в день, из недели в неделю, вот уже два-три месяца. Мы создали специальный форум из представителей МИДа, Минфина, Минюста, Института национального страхования «Битуах леуми», мы вели переговоры с американской стороной насчет неприменения санкций по отношению к израильтянам - получателям заработанной российской пенсии. И не кричали об этом на каждом углу, а действовали спокойно, осмотрительно и точно: ведь это очень сложный и деликатный вопрос. Надеюсь, что результат этой деятельности будет виден уже в ближайшие недели.



- Хотите ли вы обратиться здесь к нашим читателям?



- Хочу, и это очень важно. Избиратель должен понять, что если есть желание и необходимость чего-либо добиться, то нужно прийти к избирательным урнам и проголосовать. Проблему решит только наша явка на выборы и голосование – за тех, кто не пренебрегает русскоязычной общиной, за тех, кто реально работает ради нас. Я называю это правильным голосованием!



Интервью взял Лазарь Данович



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