



Алекс Кушнир: "Мы должны сохранить наше государство"

Интервью с Алексом Кушниром, бывшим Главой финансовой комиссии Кнессета, партия НДИ



-В эти дни, накануне празднования Дня Независимости, многие наше сограждане задаются вопросом - что происходит в стране?



- Государства Израиль переживает потрясения, которых не испытывало с момента своего основания, 75 лет тому назад. В первые годы своего существования молодая еврейская страна неоднократно сталкивалась со значительной военной угрозой, которую можно определить как экзистенциальную. Сегодня она стоит перед другой, не менее серьезной угрозой - потерей своей идентичности как еврейского и демократического государства.



В последние месяцы неоднократно упоминалось об угрозе израильской демократии, не недостаточно остро поднимался вопрос об опасности того, что Израиль перестанет быть еврейским демократическим государством. Эта опасность исходит от тех, кто называют себя представителями ультраортодоксальной общественности Израиля. Создается впечатление, что партии ШАС и "Еврейства Торы" поставили перед собой весьма определенную цель - разделить народ на две части. Одна из них - это те, кто платит налоги и защищает государство, а вторая - те, кто извлекают выгоду из усилий первой половины и занимаются исключительно изучением Торы.



-Но если это так, чего же религиозные партии пытаются достичь?



- Интересы Дери, Гафни и Голдкнопфа совершенно очевидны - они стремятся укрепить ультраортодоксальную автономию, сделать ультраортодоксальную общественность полностью зависимой от политического руководства и осуществлять постоянный контроль над этой общиной. Из раза в раз их послушная паства доказывает свою преданность этим партиям посредством бюллетеней, которые эти граждане несут на избирательные участки в день выборов. Власть - вот главный интерес лидеров ультрарелигиозного лагеря.



Им удалось превратить религиозные институты не только в механизм контроля и влияния, но также и в успешный бизнес. Главный Раввинат, местные религиозные советы, раввинатские суды и многочисленные раввинские комитеты ежедневно доказывают нам свое растущее влияние на жизнь всех граждан страны.



- Вы считаете, что они хотят превратить Израиль в государство Галахи?



- Анализируя законодательные инициативы ультраортодоксальных партий в этом правительстве, мы видим четко запланированный процесс реализации их грандиозного плана по превращению государства Израиль в государство Галахи, где религиозные дельцы будут безраздельно контролировать образ жизни граждан. Их намерение расширить полномочия раввинатских судов и требование увеличить бюджеты учебных заведений, не преподающих основные предметы - это пункты одного большого и четкого плана: превратить государство Израиль из еврейского государства в религиозное.



Нет никаких сомнений в том, что они чувствуют слабость Нетаниягу и очень довольны сиюминутным совпадением интересов с Левином и Ротманом, которых они используют для достижения своих целей. Именно поэтому ШАС и "Еврейство Торы" являются самыми отчаянными противниками любого компромисса в вопросе так называемой юридической реформы, а точнее - юридического переворота.



- Иными словами - ультрарелигиозный лагерь пытается любой ценой изменить национальный характер страны?



- Ни для кого не секрет, что ультраортодоксальное руководство в свое время решительно выступало против создания еврейского и демократического государства Израиль. Они всеми силами боролись с сионистским движением в годы, предшествовавшие созданию еврейского государства, а после его создания сменили стратегию и начали предпринимать попытки изменить характер страны изнутри. Все это началось с компромисса Бен-Гуриона по вопросу мобилизации учащихся йешив - "торато омануто" ("его учение - его ремесло"), и продолжилось через усиление религиозных институтов. Одновременно с этим начались процессы инициирования религиозного законодательства в Кнессете и, как результат, циничное превращение еврейской религии в инструмент влияния в их руках. Все это - путем крайней радикализации позиций и решительного отторжения всех тех, кто не приемлет их версию иудаизма и еврейских традиций.



-Но ведь именно такая политика не соответствует нашей традиционной еврейской культуре, она может только оттолкнуть часть народа от еврейской религии….



- Несомненно. Именно эти деятели пытаются заставить нас забыть, что иудаизм - это не только религия, но и древняя история и культура, воспитавшая многие поколения в духе терпимости и открытости. Им хочется, что мы забыли, что сионистская мечта состоит в том, чтобы создать государство, которое станет единым домом для всех евреев мира, как религиозных, так и светских. Они не хотят помнить, что после 2000 лет изгнания мы хотим жить здесь, на Земле Израиля, как один народ. Эти люди хотят, чтобы мы забыли и о том, что наша национальная стойкость зависит в первую очередь от нашей способности принимать и уважать других.



-Но ведь именно они считают себя носителями еврейских традиций, неужели они могут позволить себе ущемлять права одной части населения за счет другой?



- Как видите - могут. Они переписывают историю и внушают нам, что ценность изучения Торы должна достигаться за счет других ценностей, таких, как защита Родины или равенство в несении общественной нагрузки. Они проповедуют эти лжеистины, полностью игнорируя образы героев прошлого, которые вдохновляли многие поколения евреев: Иуду Маккавея, Царя Давида и Иисуса Навина, а также Рамбама, одного из величайших мыслителей иудаизма.

Мы - "нация стартапов", но делящий наш народ надвое "стартап" ультраортодоксальных интересантов, превращающий нашу страну в галахическое государство, должен закрыться.



- Считаете ли Вы, что назрела необходимость предпринять решительные шаги в этом плане?



-Из уважения к религии и традициям мы обязаны отдалить дельцов из ШАС и "Еврейства Торы" от центров влияния и принятия решений. Необходимо отменить такое понятие, как "их учение - их ремесло". Пришло время, когда каждый молодой парень и каждая девушка в Израиле должны пройти военную или гражданскую службу, независимо от их религии, национальности и пола. Мы должны прекратить финансирование учебных заведений, которые не преподают основные предметы. Мы не имеем права поощрять невежество. Наша задача - помочь молодым людям интегрироваться в рынок труда и делить с остальными бремя общественной нагрузки. Главный Раввинат должен стать духовным институтом, а не коммерческим предприятием, контролирующим общество. Необходимо упразднить раввинатские суды. В Израиле должна быть единая правовая система, как это работает в любой цивилизованной стране. Мы должны остановить все религиозные законодательные процессы в Кнессете - это наш гражданский долг.



Нет никаких сомнений в том, что отделение религии от государства - это единственный путь для сохранения еврейского демократического государства и еврейской религии. Другого выхода нет.



- До 29-го мая правительство должно принять бюджет, в противном случае Кнессет самораспускается. Вы принимали прошлый бюджет, чем этот отличается от предыдущего?



- Вы знаете, я помню, как члены нынешней коалиции, во время предвыборной кампании, уверяли избирателей, что как только они придут к власти, цены тут же пойдут вниз: бензин, электричество, муниципальные налоги, продукты питания, овощи и фрукты станут дешевле… Ведь "Мистер Экономика", г-н Нетаниягу, точно знает, как это сделать. В действительности мы видим совершенно обратное. Не только цены взлетели вверх, но и экономика снизила обороты, доходы государства от налогов со сократились более, чем на 10 процентов, иностранные инвестиции также начинают сокращаться. Казалось бы, бюджет - это лучший инструмент для проведения реформ, направленных на улучшение жизни граждан. Но, внимательно изучив законопроект нового бюджета я, к сожалению, не могу вас ничем порадовать. Там и близко не пахнет какими-то значимыми реформами. Кроме увеличения пособий для ультраортодоксальных учреждений и учащихся йешив, в этом законопроекте практически больше ничего нет. Кстати, громкие заявления Бен-Гвира об увеличении бюджета полиции на 9 миллиардов шекелей - это, мягко говоря, фантазии, я этих денег в бюджете не нашел.



- Известно, что Меир Поруш, министр по делам Иерусалима и еврейских традиций, получил в рамках коалиционных соглашений бюджет в размере полумиллиарда шекелей, не предоставив при этом план работы. Как такое возможно?



- В этом правительстве возможно все! Там очень мало профессионалов и слишком много популистов, которые чувствуют слабость Нетаниягу и выжимают из него все, до последнего шекеля. И кстати, все эти шекели - это деньги налогоплательщиков. Ваши деньги.



- Вопрос о всеобщей воинской повинности вызывает много споров не только в Кнессете, но и в израильском обществе. Ваше мнение по этому вопросу.



- Вы знаете, у меня сердце кровью обливается. Я не могу не думать о молодых ребятах, новых репатриантах или одиноких солдатах, которые приезжают в Израиль и идут защищать свое государство, в то время, как родившиеся в Израиле здоровые лбы уклоняются от службы, отсиживаясь в йешивах. Это правительство разрушает основную идею, формирующую нашу концеп пцию обороны и наше общество. Закон о призыве или, выражаясь точнее, "закон об уклонении от службы", который намерено принять это правительство, является преступлением перед будущими поколениями и перед теми, кто отдал свою жизнь за это государство! Я согласен, что не все должны проходить воинскую службу, но считаю, что любой парень или девушка, достигнув восемнадцати лет, должны отдать долг государству либо в армии, либо на гражданской службе. Больницы, полиция, служба скорой помощи, пожарная служба и дома престарелых нуждаются в людях, Нет никакой причины, чтобы молодые израильтяне, вне зависимости от вероисповедания, национальности и образа жизни, не восполнили эту нехватку в рамках государственной гражданской службы. Только тогда, когда все будут равны перед законом в правах и обязанностях, мы сможем сплотить заново раздробленное этим правительством израильское общество.

