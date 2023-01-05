



ВОЗ заявила, что новый штамм Covid является наиболее заразным

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который всего за несколько недель стал доминирующим штаммом в США, может привести к новой волне заболеваемости, заявил в среду журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения.



“Мы обеспокоены его ростом, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты”, – сказала Мария Ван Керхове, технический специалист ВОЗ по Covid-19.



В США этот подвариант увеличился с 4 до 40 процентов всего за несколько недель, сообщил в среду в Твиттере координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 Ашиш Джа.

Paxlovid and Molnupiravir (the oral pills) should work fine based on what we know



So what does this mean for the weeks ahead?



Whether we’ll have an XBB.1.5 wave (and if yes, how big) will depend on many factors



Including immunity of the population, people’s actions, etc



7/n — Ashish K. Jha, MD, MPH (@AshishKJha46) January 4, 2023

Но ВОЗ пока не установила, является ли XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты.Ван Керхове сообщила, что увеличение числа госпитализаций на северо-востоке пока нельзя отнести к XBB.1.5, поскольку частично причиной могут быть другие респираторные заболевания, включая грипп.Джа посоветовал людям получить бивалентный бустер, пройти тест перед посещением больших собраний или перед встречей с пожилыми людьми или людьми с ослабленным иммунитетом, а также носить высококачественную маску в многолюдных закрытых помещениях.По словам Ван Керхове, ВОЗ работает над анализом серьезности нового штамма, который будет опубликован в ближайшие дни.