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ВОЗ заявила, что новый штамм Covid является наиболее заразным
05.01.2023 14:47 Наталья Богинская

ВОЗ заявила, что новый штамм Covid является наиболее заразным

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который всего за несколько недель стал доминирующим штаммом в США, может привести к новой волне заболеваемости, заявил в среду журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения.

“Мы обеспокоены его ростом, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты”, – сказала Мария Ван Керхове, технический специалист ВОЗ по Covid-19. 

В США этот подвариант увеличился с 4 до 40 процентов всего за несколько недель, сообщил в среду в Твиттере координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 Ашиш Джа.


Но ВОЗ пока не установила, является ли XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты.

Ван Керхове сообщила, что увеличение числа госпитализаций на северо-востоке пока нельзя отнести к XBB.1.5, поскольку частично причиной могут быть другие респираторные заболевания, включая грипп.

Джа посоветовал людям получить бивалентный бустер, пройти тест перед посещением больших собраний или перед встречей с пожилыми людьми или людьми с ослабленным иммунитетом, а также носить высококачественную маску в многолюдных закрытых помещениях.

По словам Ван Керхове, ВОЗ работает над анализом серьезности нового штамма, который будет опубликован в ближайшие дни.

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