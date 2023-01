ВОЗ заявила, что новый штамм Covid является наиболее заразным

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который всего за несколько недель стал доминирующим штаммом в США, может привести к новой волне заболеваемости, заявил в среду журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения.



“Мы обеспокоены его ростом, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты”, – сказала Мария Ван Керхове, технический специалист ВОЗ по Covid-19.



В США этот подвариант увеличился с 4 до 40 процентов всего за несколько недель, сообщил в среду в Твиттере координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 Ашиш Джа.

Paxlovid and Molnupiravir (the oral pills) should work fine based on what we know



So what does this mean for the weeks ahead?



Whether we’ll have an XBB.1.5 wave (and if yes, how big) will depend on many factors



Including immunity of the population, people’s actions, etc



