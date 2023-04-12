



В Китае зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа

В Китае зафиксирована первая смерть человека, зараженного птичьим гриппом.



Информацию об этом подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.



Уточняется, что от птичьего гриппа скончалась 56-летняя женщина в провинции Гуандун.



"27 марта 2023 года Национальная комиссия здравоохранения КНР уведомила ВОЗ об одном подтвержденном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H3N8). Пациентом была 56-летняя женщина из провинции Гуандун. Она заболела 22 февраля. Пациентка была госпитализирована с тяжелой пневмонией 3 марта 2023 года и впоследствии скончалась 16 числа того же месяца", - сказано в заявлении.



По данным ВОЗ, ни у кого из людей, контактировавших с пациенткой, симптомов заражения нет.



