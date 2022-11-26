



Минздрав: Еженедельный обзор по вирусу гриппа в Израиле

На сегодняшний день 13,2% всех застрахованных больничных касс вакцинированы против гриппа.



49,8% людей в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы против вируса.



На 30% увеличилось число госпитализированных с положительным результатом на вирус гриппа за последнюю неделю.



Согласно данным Национального центра по контролю за заболеваниями при Министерстве Здравоохранения, по состоянию на понедельник (21.11.22) 13,2% всех застрахованных в больничных кассах Израиле были вакцинированы, что на 2% больше, чем на прошлой неделе.



По состоянию на понедельник (21.11.22) процент привитых среди всех застрахованных в разных возрастных группах:

65 лет и старше - 49,8%

55-64 года - 20,8%

5-12 лет – 8,4%

Согласно данным, с начала октября месяца 2022 года по субботу (19.11.22) зарегистрировано 340 госпитализированных с лабораторным подтверждением гриппа, из них 116 госпитализированы за последнюю неделю. Это на 30% больше числа госпитализированных пациентов с диагнозом грипп по сравнению с прошлой неделей.Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска. В министерстве напоминают, что грипп можно предотвратить с помощью вакцинации, при условии, что вакцина будет сделана не менее чем за две недели до заражения. Вакцина рекомендуется с шестимесячного возраста и старше.Большинство вирусов гриппа, идентифицированных к настоящему времени в Израиле, относятся к типу А, и меньшинство - к типу В. В центральной лаборатории вирусов среди пациентов с гриппом типа А были идентифицированы два подтипа: подтип А/Н1 и подтип А/Н3. В состав противогриппозной вакцины, вводимой в Израиле, входят эти два подтипа гриппа А и две линии гриппа В.Вирус гриппа может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония и другие респираторные осложнения, воспаление сердечной мышцы и даже смерть.Вакцина предотвращает заражение болезнью, а также осложнения, такие как пневмония, госпитализация и смерть. Прививку рекомендуется делать каждый год, так как штамм меняется и каждый год появляется новый вирус, немного отличающийся от того, что был в предыдущем году. Вакцина в этом году (и каждый год) производится на основе прогноза ВОЗ, которая определяет ожидаемые штаммы в этом году.Важно пройти вакцинацию, даже если штаммы, включенные в вакцину этого года, такие же, как те, что были в вакцине прошлого года. Уровень антител против составляющих штаммов начинает снижаться примерно через шесть месяцев после вакцинации с некоторыми вариациями в зависимости от вакцины и возрастной группы. Во всех протестированных группах спустя год уровень антител не обеспечивает максимальной защиты.