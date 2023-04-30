



Конец эпохи: Закрывается последнее больничное отделение для пациентов с COVID

Последнее в Израиле отделение для больных COVID-19 закроется завтра. При этом любые новые пациенты с COVID-19 будут лечиться в отделениях внутренних болезней других больниц по всей стране.



“Эпоха закончилась. Мы многому научились. Мы получили опыт, который, как мы все надеемся, не придется использовать снова в будущем. Мы все счастливы, что это масштабное событие позади”, – говорит глава больницы “Герцог” в Иерусалиме доктор Коби Хавив.



Специализированное отделение COVID в больнице работало непрерывно с августа 2020 года, открывшись во время второй волны пандемии.



Около 2000 пациентов с тяжелой формой COVID и осложнениями, прошли лечение в течение 32-месячного периода. Несмотря на сложность этих пациентов, в больнице уровень смертности от COVID был ниже, чем в среднем по стране.



Больница лечила большинство тяжелобольных пациентов в стране на ранних стадиях каждой волны COVID. В отличие от других медицинских центров, которые закрывали свои отделения COVID между волнами, в больнице “Герцог” свое отделение COVID постоянно оставалось открытым.