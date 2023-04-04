



Израильские врачи – полиции: светошумовые гранаты могут нанести вред здоровью

Израильская медицинская ассоциация (IMA) обратилась с письмом к комиссару полиции Израиля Коби Шабтаю с предупреждением о вреде для здоровья, вызванном использованием акустического оружия типа светошумовой гранаты “The Scream” (акустическое устройство дальнего действия или LRAD), используемого на демонстрациях.



Копии письма, подготовленного профессором Хагаем Левином (председателем Ассоциации врачей общественного здравоохранения Израиля) и профессором Даниэлем Капланом (председателем Ассоциации лоров), были отправлены исполняющему обязанности министра здравоохранения Йоаву Бен-Цуру; генеральный директор министерства Моше Бар Симан Тов; и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвиру .



По словам IMA, светошумовая граната передает звуки чрезвычайно высокой интенсивности и используется для связи и контроля толпы. Она работает при мощности от 135 до 150 децибел и активируется на расстоянии одного метра от цели. На таком расстоянии шум мощностью 130 децибел вызывает боль. На каждый дополнительный метр от цели воздействие уменьшается всего на шесть децибел, так что на расстоянии нескольких метров очень больно и большой риск для слуха. Частота звука составляет от 2500 до 3000 Гц, но ее можно контролировать и изменять, так же как можно контролировать интенсивность.



Люди, подвергшиеся воздействию этой меры на близком расстоянии, страдают от тяжелых необратимых нарушений слуха, а также испытывают хронический звон в ушах, повышенную чувствительность к шуму, головные боли и тошноту.



Дети, пожилые люди и люди с нарушениями слуха в прошлом подвергаются повышенному риску повреждения слуха в результате воздействия светошумовой гранаты, говорится в письме.



Защита оператора светошумовой гранаты от шума обычно осуществляется с помощью затычек для ушей и наушников, и это может снизить уровень шума на 15–40 децибел, но не таким образом, чтобы предотвратить повреждение. Шум активируется вперед, под углом вперед от 15 до 40 градусов, но также представляет опасность для оператора и окружающих.



“Мы, руководители Ассоциации хирургов-лоров и Ассоциации врачей общественного здравоохранения Израиля, предупреждаем о необратимом ущербе и вреде для здоровья тех, кто подвергается этим мерам. Мы выступаем против применения полицией акустического оружия до тех пор, пока не будут выяснены вопросы здоровья и не будет проведена общественная и профессиональная дискуссия о том, как предотвратить необратимый ущерб здоровью“, - сказано в письме.



Для безопасности протестующих, незаинтересованных людей, а также тех, кто работает с гранатами, они рекомендовали лучше обучить операторов устройств самозащите; предупреждение перед использованием светошумовой гранаты через объявление; публикация на правительственных и полицейских веб-сайтах сведений об устройстве, продолжительности использования, местонахождении и интенсивности использования каждый раз, когда она используется; и необходимости провести исследовательский мониторинг и последующее наблюдение за ее жертвами.



