



Эффект посткороны: меньше израильтян делает прививки от гриппа



Больничные кассы и Министерство здравоохранения призывают население сделать прививку против гриппа - заболевания, которое может стать причиной тяжелой смертности и летального исхода. Этот призыв прозвучал после значительного снижения процента вакцинированных по сравнению с прошлым годом.



Снижение уровня вакцинации против гриппа считается одним из социальных последствий короны. Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний при Министерстве здравоохранения, на сегодняшний день прививку от гриппа сделали 11,6% всех владельцев полисов медицинского страхования, по сравнению с 13,1%, которые были привиты за тот же период прошлого года. Министерство здравоохранения призывает население сделать прививку и защитить себя от гриппа, который может стать причиной серьезных заболеваний и смерти.



Сегментация возрастных групп тех, кто откликнулся на рекомендации врачей и науки сделать прививку, показывает, что в возрасте 65 лет и старше прививку сделали 46,3%. В возрастной группе 55-64 года - 18,9 процента, а среди детей в возрасте 5-12 лет только 6,5 процента были привиты от гриппа.