



COVID в Израиле пошел на спад: всего 820 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 613 928 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 14 августа.



Уточняется, что было выявлено 820 новых случаев заражения за сутки - впервые меньше тысячи за долгое время.



Активными носителями, на настоящее время, являются 20 598 пациентов.



На сегодняшний день, 246 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 483 человека.