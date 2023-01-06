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COVID в Израиле: менее тысячи новых случаев
06.01.2023 14:22 Алина Груднева

COVID в Израиле: менее тысячи новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 769 482 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 6 января.

Уточняется, что было выявлено 926 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 475 пациентов.

На сегодняшний день, 147 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 079 человек.

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