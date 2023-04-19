



COVID в Израиле: 365 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 819 704 человека.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 19 апреля.



Уточняется, что было выявлено 365 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 206 пациентов.



На сегодняшний день, 80 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 455 человек.