



COVID в Израиле: 207 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 814 660 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 2 апреля.



Уточняется, что было выявлено 207 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 998 пациентов.



На сегодняшний день, 91 пациент - в тяжелом состоянии, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 396 человек.