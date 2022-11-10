



19-летняя израильтянка умерла после того, как приняла Оптальгин

В среду в медицинском центре Вольфсона, Тель-Авив, 19-летняя израильтянка скончалась после того, как пострадала от побочных эффектов, связанных с обычным обезболивающим, отпускаемым без рецепта.



Согласно сообщениям СМИ, накануне девушку доставили в больницу в критическом состоянии после того, как она приняла Оптальгин. Персонал больницы подключил пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких ЭКМО, однако спасти ее не удалось.



Препарат, производимый Teva Pharmaceuticals, содержит активный ингредиент дипирон, который может снизить количество лейкоцитов до критичного уровня, вызвав состояние, известное как нейтропения. В многих странах лекарства на основе анальгина запрещены или ограничены, поэтому они доступны только по рецепту врача. Однако в Израиле для покупки этого лекарства рецепт не требуется.



По статистике, у одного из 1,5 миллиона пользователей препарата возникают осложнения, причем до 10% этих случаев приводят к летальным исходам .

Teva заявила, что узнала об этом случае только из СМИ, сообщив: “В связи с отсутствием какой-либо официальной медицинской информации от Минздрава, больницы или врачей мы не можем комментировать инцидент”.



“Мы хотели бы подчеркнуть, что анальгин, активный ингредиент Оптальгина, продается в Израиле и во многих странах на протяжении десятилетий, и многие миллионы пациентов используют его каждый год для безопасного и эффективного лечения”, -- комментирует фармацевтическая компания.



В Teva подчеркнули, что Оптальгин четко соответствует стандартам Минздрава и других международных регуляторов здравоохранения.