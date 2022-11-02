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В Холоне голосуют за Балад и не голосуют за религиозных сионистов?
02.11.2022 20:08 Аркадий Бочаровский

В Холоне голосуют за Балад и не голосуют за религиозных сионистов?

Известный израильский блоггер Евгений Зробинский поделился своими сомнениями относительно избирательного процесса.

Зробинский опубликовал принтскрин итогов голосования на одном из избирательных участков в Холоне и написал: “Что происходит? Я тоже проверил на сайте избирательной комиссии. Каков шанс, что из 487 избирателей, зарегистрированных на избирательном участке в Холоне, 77 проголосуют за Балад и ни один - за религиозных сионистов?”

 

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