



Ультиматум Израиля: нет смысла продолжать переговоры без списка живых заложников



Израильские переговорщики, как сообщается, заявили египетским и катарским посредникам, что не согласятся участвовать в очередном раунде переговоров о перемирии, если ХАМАС не представит список живых заложников, а также не выдвинет более разумное требование относительно количества палестинских заключенных, которых он хочет освободить.



Как сообщает новостной сайт Axios, на этой неделе Египет и Катар пообещали Израилю, что если он согласится отправить группу переговорщиков в Доху, то они обеспечат список живых заложников и окажут давление на ХАМАС, чтобы тот отступил от своих требований.



Но после трех дней переговоров в Дохе израильская делегация вернулась домой, не получив ответов ни по одному из вопросов. "Посредники обещали, что ХАМАС предоставит цифры, но этого не произошло", - сказал Axios неназванный израильский чиновник.



В четверг катарские и египетские официальные лица предложили провести еще один раунд переговоров в Каире на следующей неделе, но Израиль отказался от этого предложения, заявив, что не будет продолжать участвовать в переговорах, если не получит от ХАМАС ответов по поводу заложников и палестинских заключенных из службы безопасности, сообщил Axios израильский чиновник.



Нет смысла начинать новый раунд переговоров, пока мы не получим списки живых заложников и пока ХАМАС не даст ответ относительно "соотношения", определяющего, сколько заключенных будет освобождено на каждого заложника", - сказал израильский чиновник.